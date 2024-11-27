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▲品牌總監Viola擁有CQI 國際咖啡品質鑑定師與SCA國際烘豆師證照，具備專業知識與敏銳的味覺能力以及對咖啡品質的堅持，帶領y&m在精品咖啡界脫穎而出。（圖／y&m Coffee提供）

▲y&m Coffee受邀參加「TAIWAN EXPO JAPAN 2023」，成為台灣精品咖啡伴手禮代表品牌。品牌總監Viola (左)遞給駐日大使謝長廷（右），品嚐y &m台灣精品咖啡。（圖／y&m Coffee提供）

台灣中華隊在2024年世界12強棒球賽中勇奪冠軍，為台灣寫下榮耀篇章。為致敬中華隊的非凡成就，y&m Coffee 推出以台灣冠軍莊園批次為主的限量精品咖啡系列，包括鄒築園藝伎、SL34 以及璟隆莊園 SL34 等珍稀批次咖啡，均來自台灣阿里山精品咖啡莊園。這些咖啡經由專業農業技術和處理法，展現層次豐富的風味，為品飲者帶來極致感官享受。y&m Coffee品牌總監Viola日前特地前往日本比賽現場，為中華隊加油打氣，成為吸睛的啦啦隊女孩。她表示：「中華隊的精神不僅鼓舞了現場的每一個人，也深深啟發了所有台灣人。我們希望用行動向這份榮耀致敬，並將這份感動與驕傲也帶給台灣精品咖啡。」Viola說：「中華隊用專注和勇氣贏得世界冠軍，而我們希望以台灣精品咖啡為媒，將這份精神傳遞給全球。台灣精品咖啡是對台灣卓越品質的展現，更是我們對世界冠軍的致敬。」即日起，y&m Coffee推出「信籤精品咖啡禮物買一送一」限量活動，僅限200組，每人限購一組。每份禮物附有精美信籤小卡，消費者可在卡片上寫下對親友的祝福或對自己的勉勵，讓這份禮物不僅僅是咖啡，更是一份承載愛與希望的暖心心意。y&m Coffee一直致力於推廣台灣精品咖啡，這次以冠軍莊園的限量批次，展現台灣的實力與風味。用台灣咖啡挺台灣，為中華隊喝采，也為自己的生活注入更多美好可能！詳情請至官網查詢。