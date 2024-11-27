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▲Ozone為了和粉絲度過難忘的聖誕節，目前正在準備驚喜。（圖／索尼音樂提供）

超人氣男團Ozone上週五中午開賣於12月21日在高雄舉辦的「Ozone X O.A.O. 聖誕派對」見面會，一分鐘內就火速秒殺，網路上一片哀號，加場敲碗聲不斷，甚至出現不少黃牛高價售票，還開出比原票價高出2至3倍的價格，飆破6000元，Ozone成員當天也緊急開直播，呼籲粉絲不要購買黃牛票。為讓更多O.A.O.（粉絲名）可以和Ozone一起過聖誕節，目前主辦宣布將在12月22日加開一場，為杜絕黃牛搶票情況，也將開啟實名制購票。Ozone表示，「一得知售票秒殺之後，一直很希望能夠加場，最主要就是想藉由這次的活動來回饋粉絲們的支持，也想讓更多的粉絲能夠參與到這個活動，大家一起才更有聖誕節的氣氛。」他們也對見面會滿心期待，目前正在如火如荼準備聖誕派對活動，除了積極準備活動內容，也抽出空檔選購完成粉絲的聖誕禮物，「現在更多的時間是在籌備要送粉絲的新歌，希望這個聖誕節可以像聖誕老公公一樣，送給大家一份有溫度的聖誕禮物，來陪伴2024的聖誕節。」Ozone用心準備，就是希望可以帶給粉絲們難忘的專屬聖誕回憶，聊到他們自己印象最深刻的聖誕節，子翔說：「從小都是在教會和大家一起過聖誕，唱詩歌跳舞！」佳辰、煥鈞和祖安都是跟家人共度，佳辰會全家人一起看經典電影《小鬼當家》系列過聖誕，他推薦：「很有聖誕熱鬧氣氛。」煥鈞則說，小時候可以吵著要家人買玩具給我，「但現在就不可以這樣了。另外，祖安還分享，「小時候家裡會一起過聖誕節，可以在紙上寫下想要的禮物，隔天就會出現在聖誕襪裡面，所以每年都很期待聖誕節到來！」文廷和哲言則對Ozone在新北耶誕城的演出最難忘，文廷表示：「能一起演出過聖誕太開心！」哲言笑說：「前年耶誕城表演因為忘記動作卻要裝鎮定，剛好旁邊有泡泡機吹出來的泡泡，我就一直在戳泡泡，這件事到現在還會被團員們拿出來笑。」Ozone於12月22日在高雄後台Backstage舉辦「Ozone X O.A.O. 聖誕派對」見面會，將於11月30日開賣，購票請洽KKTIX。