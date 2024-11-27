我是廣告 請繼續往下閱讀

▲享鴨台南市府官邸店捐贈新台幣60萬元予台南市社會局「兒童及少年福利服務科」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.27）

▲享鴨台南市府官邸店舉辦感恩公益餐會。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.27）

▲享鴨台南市府官邸店舉辦感恩公益餐會，邀請孩童品嚐美味餐點。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.27）

享鴨台南市府官邸店關懷弱勢孩童於今（27）日舉辦感恩公益餐會，邀請扶助少年兒童品嚐美味餐點，並捐贈新台幣60萬元予台南市社會局「兒童及少年福利服務科」，同時也提供150張享鴨雙人套餐兌換券，為回饋社會盡一份心力。台南市長黃偉哲特地前來感謝店家的愛心，並發送小禮給現場小朋友，在這冷冷季節裡洋溢著感恩正能量。自王品集團旗下的「享鴨」進駐台南市府官邸以來，與台南市政府共同活化官邸的利用率，並帶動創造力與生機，周圍保留著自然寬敞的風雅綠意，景物再加入在地人情文化薈萃，大片落地窗景，提供舒適的用餐環境。此外，享鴨堅持對每一隻烤鴨、每一道餐點的高標準，嚴選花東縱谷天然放養櫻桃鴨，經8種秘製香料醃製、24小時風乾等工序，成就酥香鬆化鴨皮與柔嫩多汁鴨肉，除了經典荷葉餅與甜麵醬不敗吃法，還可混搭主廚特製花椒鹽及季節蘸水，變化出驚喜層次風味。這次舉辦感恩公益餐會邀請台南市社會局兒童及少年福利服務科一起分享愛，關照善良純樸的孩童，也邀請他們前來享用烤鴨、體驗精心準備的料理，傳達這份鼓勵與陪伴的心意，而看見孩子臉上滿足的笑容，也讓人倍感溫暖與幸福！台南市長黃偉哲表示，感謝享鴨提供現場孩童享用精緻的鴨肉美食，也謝謝家扶中心等社福團體的支持，讓孩童有一個快樂的歲末時光。希望有更多企業、團體能加入公益行列，持續攜手成為弱勢家庭的後盾。