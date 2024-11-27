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▲9m88今年跨出舒適圈挑戰更多可能性，也給她帶來更多靈感。（圖／爵士寶貝&KKLIVE提供）

「靈魂歌姬」9m88上周以表演嘉賓身分登上金馬舞台，重新演繹經典歌舞片《隨我婆娑》名曲〈They Can't Take That Away From Me〉 博得滿堂彩，近日她好事成雙，驚喜預告明年1月將推出巡演「我只想唱歌給你聽」，且因為上次巡演時，專輯《Sent》還沒發行，因此她這次巡演，她終於可以演唱專輯中的歌曲，也希望今年大多都在戲劇上努力的她，這次回歸歌手最初的本質，唱歌給所有歌迷聽。門票將於11月30日中午12點於KKTIX、全家便利商店FamiPort開賣。9m88今年花了將近一半時間在戲劇上，跨出舒適圈挑戰更多的可能性，她也樂在其中，因為從戲劇中能夠體驗另一個人的人生，暫時放下歌手身分和自己，讓她有更多的體悟和感受可以詮釋唱歌，享受音樂與戲劇的藝術流動，「總歸來說，我還是覺得表演就是一個藝術，它們需要互相的流通，所以我覺得演戲是非常好的一件事。」9m88也將戲劇中吸取的養分轉為創作能量， 在戲劇殺青後，創作靈感便會浮現，「我覺得好像是你活了另外一個角色的生命，所以你可以用他的視角再去看這個世界，我的創作的選項就變多了。」除了跨足戲劇圈，9m88日前也首次登上金馬舞台，演唱 〈They Can't Take That Away From Me〉，以溫暖的爵士曲調，向逝世影人致上最深的追思之情。提及第一次金馬「初體驗」，她透露自己的心情期待大於緊張，更表示：「因為是表演嘉賓，而不是入圍者坐在台下等待，心情相對輕鬆點，加上後台看到很多崇拜的創作者，感覺自己就像影迷親臨現場，超級興奮！」現在9m88正式回歸歌手身分，時隔1年宣布啟動全新巡演「我只想唱歌給你聽」，由於上一次巡演時，專輯《Sent》尚未發行，很多歌都沒唱過，因此這次全新巡演，專輯新歌也正式解禁，她保證讓歌迷們都能夠聽得過癮，也希望回到歌手本質，「我希望它可以回歸純粹讓大家感受到 音樂上的連結，然後focus在更純粹的88的唱歌表演。」▸ 演出時間／地點：台中場｜2025/01/11（六）19:30 Legacy Taichung台北場｜2025/01/12（日）19:30 Zepp New Taipei高雄場｜2025/01/19（日）19:30 後台 Backstage Live▸ 售票時間：2024/11/30（六）中午12點▸ 活動票價：台北｜ 1F 站席 1788元／2F 座席 2088元台中、高雄｜1688元（全區站席）▸ 購票方式：KKTIX、全家便利商店FamiPort