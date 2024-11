我是廣告 請繼續往下閱讀

▲9m88今年跨出舒適圈挑戰更多可能性,也給她帶來更多靈感。(圖/爵士寶貝&KKLIVE提供)

「靈魂歌姬」9m88上周以表演嘉賓身分登上金馬舞台,重新演繹經典歌舞片《隨我婆娑》名曲〈They Can't Take That Away From Me〉 博得滿堂彩,近日她好事成雙,驚喜預告明年1月將推出巡演「我只想唱歌給你聽」,且因為上次巡演時,專輯《Sent》還沒發行,因此她這次巡演,她終於可以演唱專輯中的歌曲,也希望今年大多都在戲劇上努力的她,這次回歸歌手最初的本質,唱歌給所有歌迷聽。門票將於11月30日中午12點於KKTIX、全家便利商店FamiPort開賣。9m88今年花了將近一半時間在戲劇上,跨出舒適圈挑戰更多的可能性,她也樂在其中,因為從戲劇中能夠體驗另一個人的人生,暫時放下歌手身分和自己,讓她有更多的體悟和感受可以詮釋唱歌,享受音樂與戲劇的藝術流動,「總歸來說,我還是覺得表演就是一個藝術,它們需要互相的流通,所以我覺得演戲是非常好的一件事。」9m88也將戲劇中吸取的養分轉為創作能量, 在戲劇殺青後,創作靈感便會浮現,「我覺得好像是你活了另外一個角色的生命,所以你可以用他的視角再去看這個世界,我的創作的選項就變多了。」除了跨足戲劇圈,9m88日前也首次登上金馬舞台,演唱 〈They Can't Take That Away From Me〉,以溫暖的爵士曲調,向逝世影人致上最深的追思之情。提及第一次金馬「初體驗」,她透露自己的心情期待大於緊張,更表示:「因為是表演嘉賓,而不是入圍者坐在台下等待,心情相對輕鬆點,加上後台看到很多崇拜的創作者,感覺自己就像影迷親臨現場,超級興奮!」現在9m88正式回歸歌手身分,時隔1年宣布啟動全新巡演「我只想唱歌給你聽」,由於上一次巡演時,專輯《Sent》尚未發行,很多歌都沒唱過,因此這次全新巡演,專輯新歌也正式解禁,她保證讓歌迷們都能夠聽得過癮,也希望回到歌手本質,「我希望它可以回歸純粹讓大家感受到 音樂上的連結,然後focus在更純粹的88的唱歌表演。」▸ 演出時間/地點:台中場|2025/01/11(六)19:30 Legacy Taichung台北場|2025/01/12(日)19:30 Zepp New Taipei高雄場|2025/01/19(日)19:30 後台 Backstage Live▸ 售票時間:2024/11/30(六)中午12點▸ 活動票價:台北| 1F 站席 1788元/2F 座席 2088元台中、高雄|1688元(全區站席)▸ 購票方式:KKTIX、全家便利商店FamiPort