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台灣是一個在地理環境和歷史處境都非常特殊的地方，從史前時代的南島民族遷徙，到現代的印太地區還有全球晶片戰爭的核心，多元繁複還有許多刻意污染的認知作戰，總是顯得紛紛擾擾。這樣的紛擾，特別是在台海的和平穩定現狀正飽受威脅的當口，對於台灣成為2300萬人共同的家、安居的國，特別不利，特別是在馬英九和習近平二次會面之時，刻意營照虛幻的「大中華民族共同體」的居高臨下的假包容，卻又在馬英九背書的坐下，對於台灣數百年以來設法凝聚之「想像的共同體」認知，已經是重大威脅！想像的共同體是現代化民族國家凝聚的一個核心力量，也是台灣從1949以來不管是經濟發展、自我防衛和民主發展當中最重要的核心認知，中華民國台灣的未來，在台灣這塊土地上的人都禍福與共，更不容外來勢力粗暴干預或吞併，正因為如此，外來的政治與經濟脅迫，總是適得其反。台灣真的是太特殊，史前時代是南島民族大遷徙的起點和轉運樞紐、歷史大航海時代又因交通樞紐地位躍登當時的世界舞台；後來又被農業民族所征服，但也沒有改變海洋民族的源遠流傳DNA。這樣充滿移民墾殖特性的多元組成，要統合一致的「共同體」的認知，那個桶箍和載台，本就是一個很艱難的工程。天佑台灣、天佑中華民國，幸好我們有了「棒球」！棒球奪冠、舉國翻騰，這是半個世紀以上不分族群和世代的台灣人共同的熱情和驕傲！從「戰後嬰兒潮」的「紅葉少棒隊」之撫慰、「五、六年級生」的「威廉波特狂熱」，直到今日在東京大巨蛋的精艷實力和「不開香檳」的優雅教養，棒球其實更是台灣命運半個世紀以上的寫照：台灣一直都在，就算有些特定目的勢力閉上眼睛、摀住耳朵，都無法抹煞台灣堅定不搖的國際現實！透過棒球和台灣集體情感的連結，我們更看到了台灣人不怕落土爛的蕃薯藤精神，以及打斷手骨顛倒用的最可貴之移民墾殖社會的剽悍與堅毅。這樣的演變是國際情勢的翻轉性的際遇和台灣人默默努力而共同締造出的歷史性意義，所以制定成為國家節日或是專案特別發行紀念鈔票，也是很有意義之考量。這個變化就是台灣已經從「國際算計所用的籌碼」，變成「國際戰略不可或缺的籌碼」，而這種「不可或缺」的內容除了這些年眾所周知的台積電和半導體、國際主要貨運和航運的樞紐之外，越來越多人發現，就算在國際上排除台灣，台灣人會有所挫折卻不會被打倒，反而會創造出更令人驚豔的能力，讓更廣大的國際社會，特別是沒有政治利害考量的大多數國際公民，會婉惜沒辦法和台灣交朋友，痛惜怎麼這麼晚才認識到台灣。回到「紅葉少棒隊」的那個背景，那是東西冷戰的第一次高峰時代之後，而史達林已經過世，赫魯雪夫和毛澤東正在競爭誰才是共產社會主導者的時代，那個時候國際的主流概念是「聯中抗蘇」，只要老共不拿下台灣就好。而到了蘇聯解體，國際社會又根據台灣和一堆所謂的「第三波民主化」成功經驗，幻想只要經濟可以啟發、融入國際經貿體系，就會創造出一批和歐美與台灣及日本同樣具有現代化素質的中產階級，就可以「和平演變中國」，幻想中國可能可以依循台灣的民主化和現代化步調，成為國際社會上有貢獻的一員。最諷刺的就在此，因為國際社會的錯估和誤解，半個世紀以來總是把台灣置於「籌碼」，沒有真正意會到台灣人堅韌和積極主動融入國際的無可限量之潛力。Covid-19時台灣表現讓人驚艷、晶片戰爭啟動，國際才發現台灣的不可或缺、東京巨蛋12強，國際才發現台灣連打棒球都有著深不可測的實力。原來，台灣對棒球的感情早就脫離了當年被國際刻意孤立時的「紅葉少棒」時代所帶來的一種「亞細亞的孤兒」之傷痕以及自我撫慰，而是一種坦然面對、積極奮發的新自信。這種自信就是陳傑憲打出三分全壘打時在胸前展現出的那一幕：Taiwan 就在這裡，不管你們看的到還是看不到、台灣永遠都在，也永遠活力四射！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com