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隨著疫情結束後，旅遊業大復甦，也連帶影響求職者的意願。根據人力銀行調查，截至11月旅遊業工作機會數4.3萬個，已經超越疫情前爆發水準，主要以職務地勤、空服員、導遊、領隊、飯店工作人員等，月薪落在3.2萬到6.4萬不等。同時，隨著線上旅行社、高端、永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及到工程師、小編、顧問等職務，其中，資深工程師年薪上看200萬。台灣虎航、星宇航空接續在第4季上市，顯示觀光旅遊業蓬勃發展，104人力銀行觀察最近十年每年11月旅遊徵才趨勢，平均每年11月徵才2.5萬到2.9萬人，疫情後降到2.3萬人，但2022年隨國境解封後，今（2024）年11月工作機會增加到4.3萬人，兩年反彈幅度達75%。旅遊業大復甦，最近3年希望從事旅遊休閒職類的求職者人數逐年增長，3年成長約7%。觀察旅遊業主要職務行情薪資，104人力銀行發現，空服員平均月薪6.4萬、導遊5.7萬、領隊5.4萬、地勤4.4萬、飯店工作人員3.2萬元。除了工作機會增加、求職者意願提升外，104人力銀行指出，旅遊業出現OTA線上旅行社崛起、高端旅遊、ESG旅宿等3個新趨勢，其中，OTA線上旅行社崛起使旅遊業開始招募工程師協助設計、規劃線上平台，讓使用者擁有更好的體驗，資深工程師年薪上看200萬元。行銷模式也從線下大型旅展、企業福委會拜訪等管道，逐步整合導向線上，小編也從低度需求到近2年每月有雙位數人才需求。104人力銀行表示，疫情後，消費者愈來愈願意花錢旅遊，因此帶動高端旅遊職缺，例如旅遊業顧問秘書，依照顧客需求和喜好推薦專屬的旅遊行程，或是高端旅遊規劃師，從旅遊規劃討論、飯店/餐廳預定開始，提供精緻客製化服務、報價，滿足專屬行程需求。永續經營化則是ESG意識抬頭，期盼經營之際可以降低環境衝擊。