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勞動部長洪申翰上任第一週，被基層公務員抱怨選在週末開會，員工比虛犧牲休假準備資料、參加會議報告。洪申翰今（28）日稍早說明安排同仁週六、週日開會的原因，強調自己對此事也並未下達封口令，同時也將檢討工作排程，盡量減少同仁非必要的負擔。勞動部勞發署北分署日前爆發疑似職場霸凌案，一名吳姓公務員在辦公室內輕生，社會輿論譁然，勞動部長何佩珊為此請辭，由原本的民進黨立委洪申翰接任。豈料，洪申翰上任首週，就被內部爆料讓公務員連上7天班，各局處人員必須犧牲休假準備資料、參加會議報告。對此，洪申翰回應，由於接任倉促，立法院衛環委員會也預告，會在下週安排勞動部作業務報告與詢答，所以，作為部長，必定需要在下週以前，仔細聽過一次各司署的業務報告。他解釋，上任第一週，必須優先花心力在關懷北分署同仁的士氣與身心狀況，也不斷處理霸凌案重啟調查的規劃與執行，以及相關申訴案件的機制建立，因此很難找到完整的時間段落來聆聽個司署的業務報告，因此才會請勞動部各司署利用週六、週日來說明業務細節。洪申翰表示，自己並非要求所有業務單位六、日整天連續上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，司署長和單位同仁在他的時段報告完，即可先行離開，「唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人，另外我也沒有下過封口令，這有什麼好封口的？」洪申翰指出，接任時程緊湊，加上外界對於爭議事件的關注，包括行政部門需要無縫接軌地接受國會的監督質詢，所以導致部內同仁需要加班，「我也感到不好意思，我會在檢討一下我們的工作排程，盡量減少同仁非必要的負擔。」