我是廣告 請繼續往下閱讀

▲離職員工在網路社群上爆料，「Yeah Right Food Truck」則表示這已是過去的畫面。（圖／爆料公社）

▲美式漢堡餐車「Yeah Right Food Truck」，時常在全台灣各縣市展開快閃開賣，人氣相當高。（圖／Yeah Right Food Truck）

美式漢堡餐車「Yeah Right Food Truck」，時常在全台灣各縣市展開快閃開賣，人氣相當高，不過近期卻被爆料廚房環境髒亂，「肉排發黑、食材擺在地上」，畫面引發民眾對食安感到疑慮，對此，業者今（28）日也做出回應，強調照片是很久以前的，被離職員工挾怨報復，會對此提告。有網友在臉書「爆料公社」貼出好幾張照片，指控知名漢堡餐車廚房環境髒亂，肉排發黑、食材直接放在地上，更直接暗示，「這台到處違停，引發各種交通疑慮的黑色黃招牌餐車，大家應該不陌生吧，除了交通問題，內部品管涉及嚴重的食安問題，請謹慎服用。品牌理念真的是在地美食呢！？」面對指控，美式漢堡餐車「Yeah Right Food Truck」品牌品牌主理人Hank在粉專發出聲明回擊，強調過去以餐車形式巡迴各縣市營業，因空間有限，確實在採買、備料和烹調過程中面臨不少挑戰，在管理上有不足之處，但公司一直在努力改進。Hank也稱，今年5月公司成立後，已完成中央廚房改裝，並制定了嚴格的衛生管理規範，以及詳細的管理制度，包括企業文化、員工行為規範、環境衛生管理及餐點製作SOP，致力於提升各項管理標準。最後Hank也表示，會在28、29日暫停營業，主動接受衛生督導機關稽查，並向過去衛生標準不足之處向大眾道歉，但也會對離職員工的誹謗行為，委託律師追究法律責任。大家好，我是Yeah Right Burger的品牌主理人Hank，最近在Threads、爆料公社甚至是新聞，出現我們台北廚房及巡迴外縣巿營業的臨時廚房照片，指控我們環境不佳、罔顧衛生要求。整件事情對我而言很心痛，因為這是離職員工的挾怨報復，拿真實混雜假消息，傷害公司和認真工作的員工，以及信任我們的朋友和消費者，我想在這邊詳細說明澄清，以免誤解加深，以訛傳訛：1. Yeah Right Burger 從2020年開始以一部餐車到各縣巿巡迴營業，能烹調的空間不到一坪，所以採買、備料、烹調等各項作業是辛苦的，所以有時貨架不夠就用克難的方式來準備，現實讓我們萬不得已。我們有做不好的地方就要認錯，坦誠道歉，以前沒有做到盡善盡美，是我們不對。但這幾年我們持續擴充車輛及人員，也逐步優化流程，建立更嚴謹的管理制度。今年5月成立公司後，更制定頒布了一份管理制度規章，總共6671字的內容明訂企業文化、員工行為規範、人員管理制度、環境衛生管理及餐點製作SOP，都是致力讓各項管理更臻明確完善。我們一直是自我要求的品牌。2. 貼文指控的帳號登記信箱是我們今年5月已經離職的前員工，這名員工就職期間已經升為主管，工作上已經有督導的責任，但是對公司管理制度常表達不滿，而且出差期間頻頻出勤異常，工作積極度與配合度差，是我們長期一直很憂心的。加上他在職期間應該要將衛生工作管理好，但卻沒有主動支持和優化衛生工作，又在半年多前上班進行菜品肉品備料時，刻意用手機拍攝不符合規範的備料操作。加上他拍攝的照片與影音明顯違反工作要求和主管督導的責任，並在離職之後多次以Line傳訊息及照片影片恐嚇威脅在職員工。現在又在網路渲染、投訴媒體，內容夾雜太多假訊息。這邊來不及長篇大論一一反駁，我願意在詳加整理之後一一說明，也有在職員工表示願意佐證。3. 我們創立Yeah Right Burger至今不斷改進內部管理，除了制定管理制度規章，也在5月針對中央廚房完成改裝，從工作服裝、口罩、手套、備料流程、工作枱面、溫度控制、蟲鼠防治，都有改善與明確規定，落實食材不落地，並備列主要食材履歷、環境改裝紀錄、委外防治合約、執行防治紀錄等相關資料。我們在28、29日品牌將暫停營業，也願意主動接受衛生督導機關稽查，以資證明。4. 在街頭開會移動的營業廚房是一件不容易的事情，但就算是在街頭，不代表我就不會要求自己愈來愈好。因為這場風波我要為過往做得不夠好的地方向所有人道歉，也要向大家通知，我們現在有不豪華但力求乾淨的台北廚房，也積極在外縣巿尋覓適合的場地作為第二備料廚房。從流動攤販到門店還有一段很長的路要努力，我要為信任我們的消費者愈做愈好。5. 這名離職員工近日刻意在網路貼文，自導自演，挾怨報復的行為已逾越法律涉及誹謗刑責，本公司將委託律師追究法律責任。