我是廣告 請繼續往下閱讀

▲離職員工在網路社群上爆料,「Yeah Right Food Truck」則表示這已是過去的畫面。(圖/爆料公社)

▲美式漢堡餐車「Yeah Right Food Truck」,時常在全台灣各縣市展開快閃開賣,人氣相當高。(圖/Yeah Right Food Truck)

美式漢堡餐車「Yeah Right Food Truck」,時常在全台灣各縣市展開快閃開賣,人氣相當高,不過近期卻被爆料廚房環境髒亂,「肉排發黑、食材擺在地上」,畫面引發民眾對食安感到疑慮,對此,業者今(28)日也做出回應,強調照片是很久以前的,被離職員工挾怨報復,會對此提告。有網友在臉書「爆料公社」貼出好幾張照片,指控知名漢堡餐車廚房環境髒亂,肉排發黑、食材直接放在地上,更直接暗示,「這台到處違停,引發各種交通疑慮的黑色黃招牌餐車,大家應該不陌生吧,除了交通問題,內部品管涉及嚴重的食安問題,請謹慎服用。品牌理念真的是在地美食呢!?」面對指控,美式漢堡餐車「Yeah Right Food Truck」品牌品牌主理人Hank在粉專發出聲明回擊,強調過去以餐車形式巡迴各縣市營業,因空間有限,確實在採買、備料和烹調過程中面臨不少挑戰,在管理上有不足之處,但公司一直在努力改進。Hank也稱,今年5月公司成立後,已完成中央廚房改裝,並制定了嚴格的衛生管理規範,以及詳細的管理制度,包括企業文化、員工行為規範、環境衛生管理及餐點製作SOP,致力於提升各項管理標準。最後Hank也表示,會在28、29日暫停營業,主動接受衛生督導機關稽查,並向過去衛生標準不足之處向大眾道歉,但也會對離職員工的誹謗行為,委託律師追究法律責任。大家好,我是Yeah Right Burger的品牌主理人Hank,最近在Threads、爆料公社甚至是新聞,出現我們台北廚房及巡迴外縣巿營業的臨時廚房照片,指控我們環境不佳、罔顧衛生要求。整件事情對我而言很心痛,因為這是離職員工的挾怨報復,拿真實混雜假消息,傷害公司和認真工作的員工,以及信任我們的朋友和消費者,我想在這邊詳細說明澄清,以免誤解加深,以訛傳訛:1. Yeah Right Burger 從2020年開始以一部餐車到各縣巿巡迴營業,能烹調的空間不到一坪,所以採買、備料、烹調等各項作業是辛苦的,所以有時貨架不夠就用克難的方式來準備,現實讓我們萬不得已。我們有做不好的地方就要認錯,坦誠道歉,以前沒有做到盡善盡美,是我們不對。但這幾年我們持續擴充車輛及人員,也逐步優化流程,建立更嚴謹的管理制度。今年5月成立公司後,更制定頒布了一份管理制度規章,總共6671字的內容明訂企業文化、員工行為規範、人員管理制度、環境衛生管理及餐點製作SOP,都是致力讓各項管理更臻明確完善。我們一直是自我要求的品牌。2. 貼文指控的帳號登記信箱是我們今年5月已經離職的前員工,這名員工就職期間已經升為主管,工作上已經有督導的責任,但是對公司管理制度常表達不滿,而且出差期間頻頻出勤異常,工作積極度與配合度差,是我們長期一直很憂心的。加上他在職期間應該要將衛生工作管理好,但卻沒有主動支持和優化衛生工作,又在半年多前上班進行菜品肉品備料時,刻意用手機拍攝不符合規範的備料操作。加上他拍攝的照片與影音明顯違反工作要求和主管督導的責任,並在離職之後多次以Line傳訊息及照片影片恐嚇威脅在職員工。現在又在網路渲染、投訴媒體,內容夾雜太多假訊息。這邊來不及長篇大論一一反駁,我願意在詳加整理之後一一說明,也有在職員工表示願意佐證。3. 我們創立Yeah Right Burger至今不斷改進內部管理,除了制定管理制度規章,也在5月針對中央廚房完成改裝,從工作服裝、口罩、手套、備料流程、工作枱面、溫度控制、蟲鼠防治,都有改善與明確規定,落實食材不落地,並備列主要食材履歷、環境改裝紀錄、委外防治合約、執行防治紀錄等相關資料。我們在28、29日品牌將暫停營業,也願意主動接受衛生督導機關稽查,以資證明。4. 在街頭開會移動的營業廚房是一件不容易的事情,但就算是在街頭,不代表我就不會要求自己愈來愈好。因為這場風波我要為過往做得不夠好的地方向所有人道歉,也要向大家通知,我們現在有不豪華但力求乾淨的台北廚房,也積極在外縣巿尋覓適合的場地作為第二備料廚房。從流動攤販到門店還有一段很長的路要努力,我要為信任我們的消費者愈做愈好。5. 這名離職員工近日刻意在網路貼文,自導自演,挾怨報復的行為已逾越法律涉及誹謗刑責,本公司將委託律師追究法律責任。