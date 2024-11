我是廣告 請繼續往下閱讀

寶可夢訓練家們注意!全球盛會《Pokémon GO Tour》活動將於明年2月21日至23日,以新北市的新北大都會公園為主會場隆重登場,屆時將與美國洛杉磯一起同步登場,現場也將販售限量「Pokémon GO Tour:合眾地區」主題T恤,持有活動入場券訓練家還能挑戰傳說寶可夢「萊希拉姆」與「捷克羅姆」,號召全球眾多訓練家一起踏上充滿驚奇的冒險旅程。新北市觀旅局表示,每年的《Pokémon GO Tour》活動是寶可夢粉絲們引頸期盼的線下活動,足跡遍布許多大城市。這次《Pokémon GO Tour:合眾地區》明年同一時間也會在美國洛杉磯同步登場,號召全球眾多訓練家一起踏上充滿驚奇的冒險旅程。觀旅局指出,本次活動的主會場新北大都會公園將設置大型棲息地主題裝置、打卡場景,並販售限量的「Pokémon GO Tour:合眾地區」主題T恤。此外特殊的活動限定寶可補給站將會在遊戲內登場,玩家只要造訪特定的新北市捷運站並擊敗佔領寶可補給站的GO火箭隊手下,就可以獲得捕捉暗影寶可夢的機會,以及包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。觀旅局表示,持有活動入場券的訓練家將能挑戰傳說的寶可夢「萊希拉姆」與「捷克羅姆」,並能在活動期間獲得各種加碼獎勵內容。如果玩家夠幸運的話,還有機會遇見並捕捉異色的「幾何雪花」、「赤面龍」、「泥巴魚」、「泥偶小人」等合眾地區的寶可夢。觀旅局長楊宗珉表示,新北擁有豐富的自然景觀與人文特色,不僅有山有海,還有好吃又好玩的景點,國內外的玩家們可以藉由便捷的捷運及輕軌系統,配合輕軌一日票券、Tpass、北北基好玩卡等優惠套票暢遊新北,探索新北獨有的城市樣貌。