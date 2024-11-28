我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電林訓因應數位發展趨勢與需求，更新訓練、檢定硬體設備及教學場域，如新增陸域風機緊急救援及逃生虛擬實境（VR）訓練場域。（圖／台電）

台電為確保穩定供電，分別於北中南設有訓練中心培育電力專業人才，其中，以「搶修英雄培育搖籃」聞名的高雄訓練中心，曾於2021年首獲我國人力資源領域最高榮譽國家人才發展獎，昨（27）日台電再以「電廠守護者訓練基地」林口訓練中心二度獲獎。台電表示，林訓成立超過30年，累積孕育逾10萬名電力菁英，遍佈全國電廠機械、儀控、電氣等關鍵設備維護崗位，後續將持續精進，培養更多國家重要人才。27日下午，勞動部於台北寒舍艾美酒店舉辦2024國家人才發展獎頒獎典禮，現場台電由副總經理蔡志孟代表接受勞動部常務次長陳明仁表揚。勞動部自2015年起整合國家人力創新獎與國家訓練品質獎為「國家人才發展獎」（National Talent Development Awards，NTDA），用以鼓勵企業團體積極培育優秀人才，提升我國勞動力素質，獎項依據人才發展體系運作、人才發展績效連結與人才發展創新性及效益擴散等面向進行多元評比，今年共116家企業與機關團體報名參賽，最終由22家獲獎。台電指出，林訓自1993年成立，專注於全國各電廠發電機組的機械、儀控、電氣、修配等設備維護保養專業人才培養，具全國獨有專業領域師資與國家訓檢場地，目前提供超過50項台電技術證照與8項9級別的國家技能證照培訓與檢定服務，31年來累積培訓超過10萬人，也因電力專業獲國際肯定，更進一步協助包含泰國、馬來西亞、關島及史瓦帝尼等外國電廠人才代訓，堪稱「電廠守護者訓練基地」。台電說明，林訓以「電力技術專業證照授證機構」為發展願景，除此次獲獎，訓練品質也獲ISO 9001與TTQS人才發展品質管理系統金牌雙重認證，而近年因應數位發展趨勢與需求，亦積極更新訓練、檢定硬體設備及教學場域，如新增防止感電混合實境（MR）及陸域風機緊急救援及逃生虛擬實境（VR）訓練場域等，未來將持續引進創新技術深化電力專業人才訓練，共同守護我國電廠運轉穩定與安全。