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隨人口老化，國內白內患者愈來愈多，根據衛福部公布健保資料，2020年約有110萬人因白內障相關疾病就醫，同年白內障手術超過24萬件，較2018年成長6%，顯示國人白內障就醫需求與日俱增。醫師說，某些患者在手術後再度視力模糊，以為是白內障復發，其實不然，最常見是「後囊混濁」引起，不必切開手術就能改善，不要太過擔心。台北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞說，白內障手術已成為常見的眼科治療，但不少患者在手術一段時間後，又發生視力模糊的情形，還以為是白內障復發，但事實並非如此，原因可能有以下幾種：為白內障術後視力模糊最常見原因。白內障手術過程中，醫師會移除混濁的水晶體核和皮質，但會保留一層非常薄、約約3微米的透明包囊以固定人工水晶體，若包囊中殘留少量纖維細胞，可能隨著時間增生而產生纖維化，導致視力模糊。目前的醫學已能輕鬆處理這種狀況，只要透過「YAG雷射」，在這層包囊上打開一個小孔，即可改善視力，無需切開手術，也不會導致人工水晶體位置改變。受個人體質或人工水晶體材質影響，人工水晶體可能隨著時間產生鈣化或霧化現象。這種情形比較少見，若嚴重影響視力，可能需要更換人工水晶體。糖尿病會影響視網膜血管健康，導致視網膜缺氧、水腫，尤其當水腫發生在黃斑部，會嚴重影響視力，甚至進展成增殖性視網膜病變，這可能併發玻璃體出血，甚至視網膜剝離，須儘速治療，以免視力永久受損害。50歲以上約10%患有不同程度的黃斑部病變，且常與白內障同時發生，易造成診斷混淆，但隨著共軛焦視網膜斷層掃描儀的應用，目前已能快速、準確診斷黃斑部病變，一旦診斷為滲出性黃斑部病變，患者可申請健保給付的抗血管新生針劑來治療。視力下降可能源自視覺路徑其他問題，包括角膜、視網膜、視神經、大腦視覺區的任何病變，才導致白內障術後視力再次下降。張延瑞提醒，接受白內障手術後，定期追蹤非常重要，若術後視力持續模糊，應儘速至眼科檢查，才能找出正確原因並妥善處理。