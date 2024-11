我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭全境週四(28)發布空襲警報,多個城市接連傳出爆炸聲響。根據外媒報導,俄羅斯出動7架轟炸機,烏克蘭能源部長加盧申科(German Galushchenko)表示,俄羅斯針對烏克蘭能源基礎設施發動了大規模攻擊,導致多地緊急斷電。烏克蘭當局更指出,近期俄羅斯對烏克蘭發動了約1500次空襲,影響範圍涵蓋約半數國土。根據《BBC》與《基輔獨立報》等外媒報導,烏克蘭當局偵測到俄羅斯在週四以飛彈、火箭及無人機在內的多種攻擊手段攻擊包含烏克蘭。基輔、哈爾科夫(Kharkiv)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)、敖德薩(Odesa)與盧茨克(Lutsk)等地,呼籲當地居民快去避難之餘也發布了全國空襲警報。哈爾科夫市長泰芮可夫(Igor Terekhov)表示,該市一處平民區遭到攻擊,造成嚴重損害。盧茨克市長波蘭丘克(Ihor Polishchuk)提到市內聽到多起爆炸聲,部分地區出現停電。敖德薩地區行政首長基佩爾(Oleg Kiper)敦促居民留在安全地點,避免傷亡。烏克蘭能源部長加盧申科則透過臉書發文指出,烏克蘭的能源設施成為主要攻擊目標,國家電網營運商已緊急實施斷電措施。他強調,烏克蘭能源基礎設施正面臨敵方的大規模打擊,並呼籲民眾遵循避難指引。同時,俄羅斯在前線的推進也有所加強。《紐約郵報》稱在烏克蘭開始使用美製ATACMS長程飛彈打擊俄羅斯境內目標後,俄軍加緊攻勢,過去一週內奪取了烏克蘭約233平方公里的領土,創下自開戰以來的最快推進速度。根據美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)分析,即便以目前的速度,要完全占領頓內次克州(Donetsk)仍需一年以上,報告指出,俄軍當前的推進速度雖不及2022年開戰首周每天推進490平方英里的高峰,但仍對烏克蘭構成重大壓力。