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▲LG與喜憨兒基金會合作的「送愛到部落」計畫，今年邁入第12年，持續傳遞憨兒們努力不懈的生活態度，也為偏鄉學童補充營養。（圖／LG提供）

▲LG關注偏鄉教育議題，今年首度與逢甲大學建築專業學院合作，加入「逢甲建築小書屋」興建計畫。（圖／LG提供）

▲在「世界環境日」，LG 攜手台灣蝴蝶保育協會展開淨山行動，用實際行動展現對地球的承諾。（圖／LG提供）

▲關注現代人面臨的「社群焦慮」，推出「Life's Good with Optimism」全球性的串聯計畫，盼為生活注入更多正面能量。（圖／LG提供）

LG電子長期深耕台灣，積極響應全球邁向 ESG 永續經營潮流，並透過實際行動展現對環境、社會與治理的承諾。今年，LG 志工團不僅參與喜憨兒一日志工服務，還前往花蓮協助修繕逢甲小書屋，為偏鄉學童注入溫暖。同時，呼應世界環境日，舉辦員工淨山活動，展現對自然環境的關懷。此外，有感現代人容易產生社群焦慮，LG也推動「Life's Good with Optimism」計畫，號召大眾關注眼下、發掘美好日常片刻，將線上互動與線下行動結合，全面體現「Life's Good」的品牌精神與永續價值。致力實踐企業社會責任，因LG期望讓社會的每個角落都更加美好。LG與喜憨兒社會福利基金會合作的「送愛到部落」計畫，今年邁入第12年，已經成為LG台灣的重要傳統，至今累計捐贈超過1.7萬個餐盒，幫助將近4千名偏鄉學童，不僅傳遞憨兒們努力不懈的生活態度，也為偏鄉學童補充營養，期望持續將美好生活傳遞到全台各個角落。LG長年關注偏鄉教育議題，今年首度與逢甲大學建築專業學院合作，加入「逢甲建築小書屋」興建計畫。LG不僅捐贈並安裝價值近百萬元的智慧家電完善小書屋，還籌組志工團前往花蓮新城，與逢甲大學建築系學生及當地社團共同修繕小書屋，讓孩子們擁有一個溫馨舒適的學習與成長空間。逢甲小書屋希望提供一個知識的容器，透過教育翻轉偏鄉弱勢的孩童。親自帶領員工前往參與志工活動的台灣LG電子董事長鄭淵寬有感而發的說：「企業除了永續經營，不能缺少的還有社會責任，社會上財富的傾斜度愈來愈嚴重，但希望至少能盡企業力量提供公平和平等的機會給偏鄉的孩童。」熱衷參與志工活動的 LG員工Darren 提到：「每一次志工服務都覺得能為社會盡一份微薄的力量，讓我充滿成就感。」有著媽媽身份的Micky對於能和偏鄉孩子互動，感動的表示：「未來會帶自己的孩子參與公益活動，讓他們學會珍惜自己的生活和人生。」這些志工的溫暖付出，讓「逢甲建築小書屋」不僅僅是一個建築，更是一座通往希望的橋樑，盼用實際行動翻轉教育差距，為偏鄉孩童點亮未來光芒。在關注偏鄉學童受教的平等權之外，LG也著眼於我們居住的環境，以實際行動展現對地球的承諾。每天午休時，公司關燈1.5小時，不僅節能減碳，更提醒員工適時休息，讓忙碌的身心得以喘息。而在「世界環境日」，LG 攜手台灣蝴蝶保育協會展開淨山行動，帶領員工走進大直劍南蝶園，以徒步淨山的方式撿拾垃圾，守護自然，並進行蝴蝶生態教育，喚起對環境保育的重視，讓每位參與者在活動中體會到自然的珍貴與脆弱。從點滴行動中，LG帶著員工們身體力行落實「永續」核心理念。在這個社群網絡蓬勃發展的時代，LG 關注現代人面臨的「社群焦慮」，推出「Life's Good with Optimism」全球性的串聯計畫，為忙碌的生活注入更多正面能量。LG 打造「Optimism Your Feed」播放清單，透過社群自媒體發起活動，號召大眾分享美好片刻，用溫馨的片段連結彼此日常。此外，還攜手鄧善庭心理師規劃社群焦慮檢測，鼓勵大眾關注自己的心理健康，正視「社群焦慮」的可能性，並透過實體講座，將線上互動延續到線下交流，傳遞 LG 堅守的「Life's Good」品牌精神，更提醒大眾在快速變遷的社會中，學會發現生活的美好。迎接下一年，LG將持續落實「Life's Good」的品牌精神，除了以人為本持續提供創新、科技與美型兼具的家電用品之外，更將此理念延續到社會參與、付出人文關懷、推動環境永續，致力將溫暖和希望傳遞到台灣各角落，盼用實際行動為社會帶來正向影響。LG相信從個人到企業，只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好，實現「Better Life for All」的願景。