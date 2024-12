我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LG與喜憨兒基金會合作的「送愛到部落」計畫,今年邁入第12年,持續傳遞憨兒們努力不懈的生活態度,也為偏鄉學童補充營養。(圖/LG提供)

▲LG關注偏鄉教育議題,今年首度與逢甲大學建築專業學院合作,加入「逢甲建築小書屋」興建計畫。(圖/LG提供)

▲在「世界環境日」,LG 攜手台灣蝴蝶保育協會展開淨山行動,用實際行動展現對地球的承諾。(圖/LG提供)

▲關注現代人面臨的「社群焦慮」,推出「Life's Good with Optimism」全球性的串聯計畫,盼為生活注入更多正面能量。(圖/LG提供)

LG電子長期深耕台灣,積極響應全球邁向 ESG 永續經營潮流,並透過實際行動展現對環境、社會與治理的承諾。今年,LG 志工團不僅參與喜憨兒一日志工服務,還前往花蓮協助修繕逢甲小書屋,為偏鄉學童注入溫暖。同時,呼應世界環境日,舉辦員工淨山活動,展現對自然環境的關懷。此外,有感現代人容易產生社群焦慮,LG也推動「Life's Good with Optimism」計畫,號召大眾關注眼下、發掘美好日常片刻,將線上互動與線下行動結合,全面體現「Life's Good」的品牌精神與永續價值。致力實踐企業社會責任,因LG期望讓社會的每個角落都更加美好。LG與喜憨兒社會福利基金會合作的「送愛到部落」計畫,今年邁入第12年,已經成為LG台灣的重要傳統,至今累計捐贈超過1.7萬個餐盒,幫助將近4千名偏鄉學童,不僅傳遞憨兒們努力不懈的生活態度,也為偏鄉學童補充營養,期望持續將美好生活傳遞到全台各個角落。LG長年關注偏鄉教育議題,今年首度與逢甲大學建築專業學院合作,加入「逢甲建築小書屋」興建計畫。LG不僅捐贈並安裝價值近百萬元的智慧家電完善小書屋,還籌組志工團前往花蓮新城,與逢甲大學建築系學生及當地社團共同修繕小書屋,讓孩子們擁有一個溫馨舒適的學習與成長空間。逢甲小書屋希望提供一個知識的容器,透過教育翻轉偏鄉弱勢的孩童。親自帶領員工前往參與志工活動的台灣LG電子董事長鄭淵寬有感而發的說:「企業除了永續經營,不能缺少的還有社會責任,社會上財富的傾斜度愈來愈嚴重,但希望至少能盡企業力量提供公平和平等的機會給偏鄉的孩童。」熱衷參與志工活動的 LG員工Darren 提到:「每一次志工服務都覺得能為社會盡一份微薄的力量,讓我充滿成就感。」有著媽媽身份的Micky對於能和偏鄉孩子互動,感動的表示:「未來會帶自己的孩子參與公益活動,讓他們學會珍惜自己的生活和人生。」這些志工的溫暖付出,讓「逢甲建築小書屋」不僅僅是一個建築,更是一座通往希望的橋樑,盼用實際行動翻轉教育差距,為偏鄉孩童點亮未來光芒。在關注偏鄉學童受教的平等權之外,LG也著眼於我們居住的環境,以實際行動展現對地球的承諾。每天午休時,公司關燈1.5小時,不僅節能減碳,更提醒員工適時休息,讓忙碌的身心得以喘息。而在「世界環境日」,LG 攜手台灣蝴蝶保育協會展開淨山行動,帶領員工走進大直劍南蝶園,以徒步淨山的方式撿拾垃圾,守護自然,並進行蝴蝶生態教育,喚起對環境保育的重視,讓每位參與者在活動中體會到自然的珍貴與脆弱。從點滴行動中,LG帶著員工們身體力行落實「永續」核心理念。在這個社群網絡蓬勃發展的時代,LG 關注現代人面臨的「社群焦慮」,推出「Life's Good with Optimism」全球性的串聯計畫,為忙碌的生活注入更多正面能量。LG 打造「Optimism Your Feed」播放清單,透過社群自媒體發起活動,號召大眾分享美好片刻,用溫馨的片段連結彼此日常。此外,還攜手鄧善庭心理師規劃社群焦慮檢測,鼓勵大眾關注自己的心理健康,正視「社群焦慮」的可能性,並透過實體講座,將線上互動延續到線下交流,傳遞 LG 堅守的「Life's Good」品牌精神,更提醒大眾在快速變遷的社會中,學會發現生活的美好。迎接下一年,LG將持續落實「Life's Good」的品牌精神,除了以人為本持續提供創新、科技與美型兼具的家電用品之外,更將此理念延續到社會參與、付出人文關懷、推動環境永續,致力將溫暖和希望傳遞到台灣各角落,盼用實際行動為社會帶來正向影響。LG相信從個人到企業,只要持續累積,就能發揮強大力量,讓生活更加美好,實現「Better Life for All」的願景。