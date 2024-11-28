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上市建商欣巴巴插旗雙北、桃園，跨區台南與屏東，建築版圖橫跨全台。欣巴巴總經理張宏圖今(28)日更宣佈，展望2025年，將在高雄、台南推出總銷達260億的預售新案，寫下欣巴巴成立36年來最高推案量。欣巴巴總經理張宏圖表示，除台積電外，輝達、亞馬遜、日月光、鴻海等國內外科技大廠，紛紛挺進高雄，龐大科園量能，讓高雄躍升「AI新都」。欣巴巴事業看好高雄科園產業利多，高收入的科技家庭，將隨企業設廠的腳步落籍高雄，放眼全台「聞積起舞」的房市法則，盤點各大科園受惠區房價，相較之下高雄蛋黃區房價相對合理，未來增值幅度可期，將吸引南遷就業，重視生活品質的工程師青睞。近期備受市場關注的北高雄龍中段指標案「欣都星」，位於農16特區凹子底公園第一排，採35層地標設計，總銷約100億共394戶，格局配置是1-3房輕豪宅，預計於明年5月檔期開案。欣巴巴另一開發巨作，則是位居美術館生活圈、綠園道首排龍華段案，兩案將由愛山林負責代銷。愛山林建設總經理張境在指出，欣巴巴「欣都星」一案，因地段稀有性與唯一性，詢問度相當火熱，除自住客外，同時也吸引台北、新竹、台中等科技菁英和置產客層。張境在表示，高雄市長陳其邁10月透露，台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2廠興建中，P3廠10月動工，P4、P5廠近期已向高雄市政府申請設廠，總投資金額外界預估可高達3、4兆元。預估台積電供應鏈的進駐，將增加約4.5萬個就業機會，讓科技菁英向南大遷徙的浪潮，在2025年中大爆發。張境在分析全台各縣市的豪宅特區指標，舉凡台北大安區、信義區、台中七期等地段特性，都兼具公園綠帶簇擁，周邊百貨商場林立，加上完善成熟的生活機能條件。他指出，在高雄無庸置疑的蛋黃富人區，就屬鼓山區的農16特區，因坐擁萬坪凹子底公園綠海、美式街廓設計、永久棟距景觀視野，加上捷運、輕軌、台鐵、高鐵等大眾運輸機能齊備，鄰近漢神巨蛋、萬豪五星酒店商圈，未來還有富邦48層複合商業大樓開發案、聯上停35開發案等，將是高雄最精華的地段王。