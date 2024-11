我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇打綠相當期待明年2月重返小巨蛋和粉絲相見。(圖/緒風提供)

蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會將於2025年2月22、23日在台北小巨蛋登場,今(29)日中午12點於拓元售票系統正式全面售票,許多粉絲早已摩拳擦掌準備搶票,果然開賣不到5分鐘,2萬名觀眾順利搶答成功,兩場瞬間完售。而且能買到票的每位觀眾非常厲害,因為蘇打綠演唱會不僅落實嚴謹的實名制,還得先通過5題超困難的題目,不過沒有順利搶到票的粉絲別氣餒,今日下午3點系統將釋出清票,可以再接再厲!蘇打綠自2020年2月23日於台北小巨蛋休團後重聚,以新歌〈Tomorrow will be fine.〉登台宣告再出發,隨後卻遇到重重挑戰,2022年起連續2年在農曆春節後,以分身魚丁糸的名義展開「池堂影夜」演唱會。2023年,伴隨著〈相信〉的大合唱,台北小巨蛋舞台上大螢幕驚喜地亮出久違的「蘇打綠」字樣,讓不少觀眾感動落淚。終於,2025年,他們將帶著完整的十張復刻專輯,以蘇打綠之名重返舞台,與等待已久的觀眾共同歡慶二十年的重要時刻。而今日門票開賣,為了防堵黃牛,蘇打綠不僅祭出嚴謹的實名制以及5道題目,包括「你能遵守蘇打綠《二十年一刻》演唱會規則『不拍照、不錄音、不錄影、不直播』嗎?」、「蘇打綠《二十年一刻》演唱會為實名制,購票兩張以上門票的人,可以填同一個人的名字嗎?」、「《秋:故事》專輯歌詞的藏頭藏尾詩內容為「我☐☐心中愁,你只見眼☐秋」,三個框內的字為何?」、「〈狂熱 Fever(Live in The Pool)〉MV 導演李伯恩用了什麼手法呈現?」、「下列何者『不是』蘇打綠的演唱會名稱? 」等。不過這些問題可難不倒真正的狂熱粉絲,門票依舊在5分鐘內銷售一空,蘇打綠感動表示,「謝謝大家陪我們一起走過二十歲最後巡禮,無比期待與大家在台北演出那一刻!」買到票的觀眾也紛紛興奮表示,「太幸運了!」、「每天練習考古題比期中考還認真」、「謝謝實名制趕走黃牛!」由於本次「二十年一刻」巡迴演唱會舞台與硬體設備細節繁複、因搭建耗時耗工,僅有2場演出空間,因此也有不少扼腕的聲音出現,直嘆「竟然沒搶到,是不是要買機票到海外看」、「拜託巡演回來高雄巨蛋」。對此,主辦單位表示會審慎考慮並評估大家的寶貴建議,努力爭取為更多觀眾帶來好消息。而目前拓元售票系統正在整理逾期未完成結帳的票券,預計今日下午3點將釋出清票再度開放販售。