我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(29)日進行市政總質詢，議員周永鴻質詢指出，12強棒球賽台灣勇奪世界冠軍，「台灣隊長」陳傑憲冠軍賽敲出三分全壘打時，在胸前比出手勢，要讓世界看見沒寫在球衣上的台灣。他呼籲市長盧秀燕在為台灣的體育好手應援時能勇敢的為「台灣隊」加油，更希望盧秀燕承諾只要是在台中市舉辦的國際賽事，保障國旗和所有應援台灣的標語都能進入場館應援不被沒收。周永鴻表示，台灣在用Chinese Taipei（中華台北）參加奧運前，代表團曾過不同名稱參與奧運，其中包括Taiwan。但因為政府和奧委會的錯誤決策，讓台灣的優秀選手在民國70年（1981年）後參與多數國際賽事只能以奧會模式用Chinese Taipei名義參與，沒辦法代表台灣。周永鴻表示，當越來越多台灣選手和民眾以「台灣隊」、「Team Taiwan」為台灣選手應援時，強調Chinese Taipei 反而讓台灣和代表國家的選手們持續被中共吃豆腐。周永鴻向盧秀燕喊話，作為第二大直轄市的市長，以「台灣隊」為台灣選手加油具有指標意義，盧秀燕如果有志於大位，更應該這樣努力，最重要的是，「我們都是台灣人、都是台灣隊」，為台灣隊加油天經地義。盧秀燕回覆，會講中華隊，也會講台灣隊。周永鴻更呼籲盧秀燕承諾，在台中市舉辦的國際賽事，要保障國旗和所有為台灣隊應援手板、旗幟都能進入場館不被沒收。