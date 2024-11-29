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▲副部長徐衍璞致詞時感謝砲兵前輩與袍澤，奠定精實壯大的基礎。（圖／記者莊全成攝，2024.11.29）

▲校友與貴賓聽取最新裝備及戰術型無人機戰場上功能。（圖／記者莊全成攝，2024.11.29）

▲進行聯合砲操動態演練，實施105榴砲射擊，精準且震撼的戰力展現。（圖／記者莊全成攝，2024.11.29）

陸軍砲兵訓練指揮部迎來93週年部慶，今（29）日以「承先啟後、榮耀湯山」為主題，舉行一系列慶祝活動。現場播放溫馨紀念影片回顧歷史傳承，並安排營區巡禮、書法展、裝備陳展及戰力操演等豐富內容，展現砲兵的歷史光輝與現代實力。國防部上將副部長徐衍璞與陸軍中將副司令陳忠文及教準部中將指揮官俞文鎮等國軍高階將領蒞臨致賀，並邀請歷任校長、指揮官，以及地方首長、民意代表共同見證這場盛會。部慶特別為即將於明年搬遷的永康校區送上祝福，緬懷歷史足跡展望未來發展。徐衍璞致詞時感謝砲兵前輩與袍澤奠定精實壯大的基礎，強調砲兵作為國軍火力骨幹的重要性，歷經東征、北伐、抗戰、八二三砲戰等關鍵時刻，為國家安全與台灣防衛作出巨大貢獻。他勉勵全體官兵與學員持續精進砲兵專業，為國軍注入更強的戰力。部慶活動，回顧自砲兵學校成立以來的93年歷史，從創立第一個兵科學校到來台重建，展現砲兵在國軍建設中的重要地位。隨後，校友與貴賓參訪隊史館及現代裝備展，包括雷觀機、測距經緯儀、戰術型無人機等先進裝備。現場還陳列陸劍二防空飛彈與雷霆2000火箭，最後進行聯合砲操動態演練，以無人機與射擊指揮裝備鏈結實施105榴砲射擊，精準且震撼的戰力展現，令賓客印象深刻。