我是廣告 請繼續往下閱讀

英國國會下議院（House of Commons）當地時間29日表決有關安樂死的法案，在經歷長達5小時的激烈辯論交鋒，之後以330票贊成、275票反對獲得通過，雖然還需要經歷審查、修正等程序才會正式成法，但也算是為後續鋪路。綜合《BBC》等英媒報導，這項《末期成人（終結生命）法案》（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），是由工黨國會議員利德比特（Kim Leadbeater）以私人草案方式提出，內容要點包含：1. 要求實施安樂死的人士，必須是英格蘭和威爾斯的居民，年滿18歲，並已登記門診服務（GP）至少12個月。2. 他們必須心智能力健全、具有做出自主選擇的能力、在不受脅迫或壓力的情況下，清晰表達意願。3. 他們必須預期僅剩不到6個月的壽命。4. 必須有2位獨立的醫生認為此人符合資格，且2位醫生的評估之間必須相隔至少7天。5. 需由1名高等法院法官聽取至少1位醫生的意見後批准執行，且須在法官作出裁定後再等待14天（在某些情況下可縮短至48小時）。6. 以不誠實方式、壓力或脅迫他人結束生命，屬於違法行為，最高可處14年監禁。該法案先交由下議院進行辯論，支持者認為，現行法律必須進行修改，以便為末期病人提供更好的臨終選擇，現實中有太多殘酷的例子，是病人們掙扎求死，或因無法控制的痛苦而結束自己的生命，強調該法案給予病人「選擇、自主權和尊嚴」。反對者則擔心，身患絕症的人，特別是老年人、殘疾人或弱勢群體，因為不想拖累親友，可能會選擇結束自己的生命，而不是積極治療或以自己的福祉為優先考量，認為重點應該放在改善臨終關懷，而不是引入輔助死亡。何況即使是醫生也很難精準判斷剩餘壽命，病人的身體狀況可能隨時發生變化。對此利德比特則強調，法案包含了世上最健全、最有力的保障及保護措施，還設有嚴格的資格標準。法案在下議院以330票贊成、275票反對獲得通過，後續還需接受國會委員會審查、修正、辯論、三讀投票等程序，再呈交上議院（House of Lords），過程仍有被否決的可能；若上議院沒有進一步修改，法案在取得王室御准後將正式成法。要注意的是，安樂死合法化在全球多國都屬於高敏感議題，即使在已經合法化的國家。今年9月，美國1名64歲的女性前往瑞士，成為首位使用安樂死膠囊座艙Sarco結束生命的人，後續卻因為過程出現爭議，瑞士警方以涉嫌煽動、協助自殺和教唆自殺等罪名，逮捕了設備營運商總裁、律師、攝影師等人，該案仍在調查中。