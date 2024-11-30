菠菜別直接放冰箱「挑選、保存法」一次看　日本專家一招保鮮30天

菠菜便宜又好吃的季節到了！從菜市場、全聯或家樂福買回家的菠菜，有時冰沒幾天菜葉就發黃了，菠菜該怎麼保鮮？要冰冰箱嗎？家事達人教正確保存蔬菜方法，別洗也別切，先包廚房紙巾再放進密封袋，最重要的是「順著植物生長方向」擺進冰箱，可延長保鮮時間。此外，日本食品大廠也分享菠菜冷凍保存，最長可保鮮約1個月，一起學起來。
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菠菜挑選3原則 蔬菜正確保存步驟曝
新莊公有市場「賣菜郎」廖炯程日前在臉書分享，今年受到颱風干擾，導致盛產菠菜報到時間晚了些，他分享挑選菠菜的3個原則，就是「葉面寬且完整厚實不要黃斑黃葉」、「莖部飽滿脆實，不要乾扁」以及「葉面乾爽佳」。
那麼，從市場或超市買回家的菠菜要怎麼處理才能保存得更久？家事達人陳映如曾分享以下「正確保存蔬菜方法」，適用各式葉菜類，重點是別洗也別切，而且要「順著植物生長方向」擺進冰箱，可延長保鮮時間。
1.蔬菜買回家先拆掉塑膠袋包裝，並挑掉爛的、發黃的葉子
2.擦乾蔬菜表面水分，用廚房紙巾包裹，再放進夾鏈袋或蔬果保鮮袋
3.順著蔬果生長方向放進冰箱，以菠菜來說就是根部朝下「站立」冷藏
菠菜最強保存招 冷凍可保鮮1個月
愛吃菠菜的人，如果想趁菠菜爆量、又鮮又便宜時大量購入，但冷藏2到3天後，菠菜可能會開始失去水分而變得乾扁，可以參考日本食品大廠KAGOME分享的「菠菜冷凍保存方法」，不論生的或煮熟的菠菜都適用，把菠菜保存在最新鮮的時刻，可以保鮮約1個月。
◾生菠菜冷凍保存步驟
1.洗淨的菠菜切段
2.廚房紙巾吸乾菠菜水分後，放入保鮮夾鏈袋冷凍。不用解凍，可直接料理
◾熟菠菜冷凍保存步驟
1.菠菜連根部一起洗淨，整株放入滾水中煮約30秒，取出放入冰水降溫，留住翠綠色
2.菠菜瀝乾水分後，切去根部並切段
3.依每次需要的用量，把菠菜分成數份，再放入夾鏈保鮮袋或保鮮盒冷凍。不用解凍就可料理，解凍後調味就是簡單又美味的涼拌菠菜
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菠菜挑選3原則 蔬菜正確保存步驟曝
新莊公有市場「賣菜郎」廖炯程日前在臉書分享，今年受到颱風干擾，導致盛產菠菜報到時間晚了些，他分享挑選菠菜的3個原則，就是「葉面寬且完整厚實不要黃斑黃葉」、「莖部飽滿脆實，不要乾扁」以及「葉面乾爽佳」。
那麼，從市場或超市買回家的菠菜要怎麼處理才能保存得更久？家事達人陳映如曾分享以下「正確保存蔬菜方法」，適用各式葉菜類，重點是別洗也別切，而且要「順著植物生長方向」擺進冰箱，可延長保鮮時間。
1.蔬菜買回家先拆掉塑膠袋包裝，並挑掉爛的、發黃的葉子
2.擦乾蔬菜表面水分，用廚房紙巾包裹，再放進夾鏈袋或蔬果保鮮袋
3.順著蔬果生長方向放進冰箱，以菠菜來說就是根部朝下「站立」冷藏
菠菜最強保存招 冷凍可保鮮1個月
愛吃菠菜的人，如果想趁菠菜爆量、又鮮又便宜時大量購入，但冷藏2到3天後，菠菜可能會開始失去水分而變得乾扁，可以參考日本食品大廠KAGOME分享的「菠菜冷凍保存方法」，不論生的或煮熟的菠菜都適用，把菠菜保存在最新鮮的時刻，可以保鮮約1個月。
◾生菠菜冷凍保存步驟
1.洗淨的菠菜切段
2.廚房紙巾吸乾菠菜水分後，放入保鮮夾鏈袋冷凍。不用解凍，可直接料理
◾熟菠菜冷凍保存步驟
1.菠菜連根部一起洗淨，整株放入滾水中煮約30秒，取出放入冰水降溫，留住翠綠色
2.菠菜瀝乾水分後，切去根部並切段
3.依每次需要的用量，把菠菜分成數份，再放入夾鏈保鮮袋或保鮮盒冷凍。不用解凍就可料理，解凍後調味就是簡單又美味的涼拌菠菜