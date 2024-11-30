菠菜便宜又好吃的季節到了！菠菜營養價值高，但不少小朋友討厭吃菠菜，因為它吃起來有點苦又有點澀，其實在料理前只要先在加了鹽和油的滾水裡汆燙一下，不但能保持菠菜翠綠，也能去掉苦澀味。除了加蒜頭清炒外，達人分享2道菠菜進階煮法，滑蛋燴菠菜、韓式涼拌菠菜，換個煮法小孩都超愛吃，食譜、作法一次收。
🟡 滑蛋燴菠菜
TikTok料理頻道「pippi_kam_fai」先前分享蔬菜之王菠菜的新料理，滾水汆燙菠菜時，還在水中加入一小匙鹽和少許的油，這是能讓菠菜保持翠綠不發黑，吃起來也不苦澀的秘訣。料理過程沒有太難的料理技巧，唯一在製作滑蛋時，對料理新手來說，可能有點小挑戰，建議火不要開得太大，成功機率較高。這道料理在TikTok累積已吸引超過百萬次瀏覽。
◾滑蛋燴菠菜材料
菠菜：一包約250克
雞蛋：3顆
醬汁：辣豆瓣 1大匙
醬油 1大匙
水 3大匙
糖 1小匙
太白粉 1大匙
蠔油 1大匙
◾滑蛋燴菠菜做法
1.在滾水中放入一小匙鹽和油，加入洗淨並切斷的菠菜汆燙，撈起瀝乾後備用。
2.接著取3顆雞蛋打勻，倒入熱好的油鍋，快速炒散，半熟時倒入調好的醬汁，大火略收乾醬汁，淋上燙熟的菠菜就完成了。
IG擁有23.5萬人追蹤的「vivi.isafit 」經常分享地中海飲食、低GI食譜與常備餐盒料理，她日前運用好市多買的冷凍菠菜，分享韓式涼拌菠菜做法，做法非常簡單、不複雜，因低GI考量而使用椰糖，沒有椰糖也可用一般蔗糖代替，只要會煮水就會輕鬆駕馭，一次做好分裝冷藏，最佳賞味期限是5到7天，搭配餐食非常方便。
◾常備韓式涼拌菠菜材料
菠菜：好市多冷凍菠菜2包（可分裝6份），也可用新鮮菠菜
醬汁材料：醬油 1大匙
麻油
椰糖 適量（東南亞超市或蝦皮可買到）
芝麻 適量
◾常備韓式涼拌菠菜做法
1.滾水汆燙菠菜約2-3分鐘就可起鍋，並泡冰水快速降溫
2.接著擠乾菠菜水分，愈乾愈容易入味
3.調好的醬汁淋上菠菜並拌勻，就可分裝冷藏，備餐時超方便
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TikTok料理頻道「pippi_kam_fai」先前分享蔬菜之王菠菜的新料理，滾水汆燙菠菜時，還在水中加入一小匙鹽和少許的油，這是能讓菠菜保持翠綠不發黑，吃起來也不苦澀的秘訣。料理過程沒有太難的料理技巧，唯一在製作滑蛋時，對料理新手來說，可能有點小挑戰，建議火不要開得太大，成功機率較高。這道料理在TikTok累積已吸引超過百萬次瀏覽。
◾滑蛋燴菠菜材料
菠菜：一包約250克
雞蛋：3顆
醬汁：辣豆瓣 1大匙
醬油 1大匙
水 3大匙
糖 1小匙
太白粉 1大匙
蠔油 1大匙
◾滑蛋燴菠菜做法
1.在滾水中放入一小匙鹽和油，加入洗淨並切斷的菠菜汆燙，撈起瀝乾後備用。
2.接著取3顆雞蛋打勻，倒入熱好的油鍋，快速炒散，半熟時倒入調好的醬汁，大火略收乾醬汁，淋上燙熟的菠菜就完成了。
IG擁有23.5萬人追蹤的「vivi.isafit 」經常分享地中海飲食、低GI食譜與常備餐盒料理，她日前運用好市多買的冷凍菠菜，分享韓式涼拌菠菜做法，做法非常簡單、不複雜，因低GI考量而使用椰糖，沒有椰糖也可用一般蔗糖代替，只要會煮水就會輕鬆駕馭，一次做好分裝冷藏，最佳賞味期限是5到7天，搭配餐食非常方便。
◾常備韓式涼拌菠菜材料
菠菜：好市多冷凍菠菜2包（可分裝6份），也可用新鮮菠菜
醬汁材料：醬油 1大匙
麻油
椰糖 適量（東南亞超市或蝦皮可買到）
芝麻 適量
◾常備韓式涼拌菠菜做法
1.滾水汆燙菠菜約2-3分鐘就可起鍋，並泡冰水快速降溫
2.接著擠乾菠菜水分，愈乾愈容易入味
3.調好的醬汁淋上菠菜並拌勻，就可分裝冷藏，備餐時超方便