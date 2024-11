我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹將在12月底登上台北大巨蛋開5場演唱會,成為該場地跨年檔的第一人。(圖/聲動娛樂提供)

▲五月天年底將回到桃園棒球場開唱。(圖/相信音樂提供)

2024即將來到尾聲,12月初演唱會陣仗就相當驚人,隨著台北大巨蛋開放舉辦演唱會,周杰倫率先宣布要成為「開蛋」第一人,將在12月5日至8日一連在該場地開唱4場;接著輪到天后張惠妹接棒,將從12月21日起在大巨蛋一連開唱5天,一路嗨到跨年。同時間開戰的還有「舞台王者」郭富城、天團五月天和《原子少年2》的選手們,將分別在台北小巨蛋、桃園棒球場以及台北國際會議中心開唱。周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將在12月5日、6日、7日、8日一連4天在台北大巨蛋隆重登場,這次為了在全新的場地開唱,周杰倫演唱會團隊不斷進行場勘與開會,將給歌迷最高規格的享受,製作成本超過2億元,日前近15萬張門票一開賣,最高同時有89萬人上線開搶,結果不到5分鐘就完售了;接著輪到張惠妹接棒,12月21、22、28、29、31日在大巨蛋開唱,成為解鎖台北大巨蛋跨年檔第一人,天后開唱也同樣受歡迎,將近20萬張門票全被秒殺。張惠妹在大巨蛋開唱的同時,郭富城12月27、28、29日則回歸台北小巨蛋一連開唱3場,重新和歌迷相聚,3.3萬張門票也火速被搶光,為了讓更多粉絲進場,寵粉的郭富城日前和主辦單位商量後,決定把原本保留給贊助廠商的座位限量釋出;每年跨年都和歌迷一起跨年的五月天今年也沒有缺席,宣布今年帶著「5255回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版,重返桃園棒球場陪歌迷,將在12月28、29、31日唱到明年1月1、4、5日,將和歌迷共度6個難忘的夜晚。已經連續31年舉辦跨年演唱會的陳昇,今年一樣和歌迷相約在台北國際會議中心,本月初還有西洋大咖CP查理降臨高雄,月底則換羅志祥在高雄巨蛋和歌迷歡度跨年,《原子少年2》畢業演唱會「FUTURE+」也將在年底登場。另外,蕭秉治、TRASH、JS、Porter Robinson、lullaboy、王ADEN、柯泯薰等人的個人演唱會,喜歡音樂祭的粉絲也不可錯過滅火器領銜策畫的「FireBall Fest.火球祭」。地點:樂天桃園棒球場時間:11月30日(六)11:00出席:滅火器、ELLEGARDEN(JP)、MONGOL800(JP)、Dune Rats(AU)、蛋堡、ABAO阿爆ft.那屋瓦少女隊、血肉果汁機、Sabasister(JP)、大象體操、隨性、潑猴 MonkeyInsane、非人物種ft.柯光、露波合唱團、庵心自在所、 一種心情、傲南礁(阿跨面+馬克SAVAGE.M)、宝島材料行、宋柏緯、粹垢TRAEGO時間:12月1日(日)11:00出席:滅火器、MAN WITH A MISSION(JP)、落日飛車ft. OHHYUK、Tokyo Ska Paradise Orchestra(JP)、美秀集團、旺福、傷心欲絕、聲子蟲、EmptyORio、胖虎、FUTURE AFTER A SECOND、MEMI(KR)、禁藥王+栗子+潮州土狗、LINION、昆蟲白、體熊專科、我是機車少女I’mdifficult、aDAN薛詒丹、秋山時間:12月5日(四)19:30地點:台北大巨蛋時間:12月6日(五)19:30地點:台北大巨蛋時間:12月7日(六)18:00地點:台北大巨蛋時間:12月8日(日)18:00地點:台北大巨蛋時間:12月5日(四)20:00地點:高雄巨蛋時間:12月7日(六)19:30地點:台北小巨蛋時間:12月7日(六)20:00地點:河岸留言西門紅樓展演館時間:12月10日(二)20:00地點:Zepp New Taipei時間:12月13日(五)20:00地點:THE WALL LIVE HOUSE時間:12月14日(六)19:30地點:台北小巨蛋時間:12月14日(六)19:00地點:後台 Backstage Live時間:12月18日(三)19:30地點:Zepp New Taipei時間:12月21日(六)19:30地點:台北大巨蛋時間:12月22日(日)18:00地點:台北大巨蛋時間:12月28日(六)19:30地點:台北大巨蛋時間:12月29日(日)18:00地點:台北大巨蛋時間:12月31日(二)21:30地點:台北大巨蛋時間:12月26日(四)19:30地點:Legacy Taipei時間:12月27日(五)19:30地點:台北小巨蛋時間:12月28日(六)19:30地點:台北小巨蛋時間:12月29日(日)18:30地點:台北小巨蛋時間:12月28日(六)19:30地點:高雄巨蛋時間:12月31日(二)22:30地點:高雄巨蛋時間:12月28日(六)19:00地點:台北國際會議中心時間:12月29日(日)14:00地點:台北國際會議中心時間:12月28日(六)18:30地點:桃園棒球場時間:12月29日(日)18:30地點:桃園棒球場時間:12月31日(二)21:15地點:桃園棒球場時間:1月1日(三)18:30地點:桃園棒球場時間:1月4日(六)18:30地點:桃園棒球場時間:1月5日(日)18:30地點:桃園棒球場時間:12月31日(二)20:30地點:台北國際會議中心