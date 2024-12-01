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▲張惠妹將在12月底登上台北大巨蛋開5場演唱會，成為該場地跨年檔的第一人。（圖／聲動娛樂提供）

▲五月天年底將回到桃園棒球場開唱。（圖／相信音樂提供）

2024即將來到尾聲，12月初演唱會陣仗就相當驚人，隨著台北大巨蛋開放舉辦演唱會，周杰倫率先宣布要成為「開蛋」第一人，將在12月5日至8日一連在該場地開唱4場；接著輪到天后張惠妹接棒，將從12月21日起在大巨蛋一連開唱5天，一路嗨到跨年。同時間開戰的還有「舞台王者」郭富城、天團五月天和《原子少年2》的選手們，將分別在台北小巨蛋、桃園棒球場以及台北國際會議中心開唱。周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將在12月5日、6日、7日、8日一連4天在台北大巨蛋隆重登場，這次為了在全新的場地開唱，周杰倫演唱會團隊不斷進行場勘與開會，將給歌迷最高規格的享受，製作成本超過2億元，日前近15萬張門票一開賣，最高同時有89萬人上線開搶，結果不到5分鐘就完售了；接著輪到張惠妹接棒，12月21、22、28、29、31日在大巨蛋開唱，成為解鎖台北大巨蛋跨年檔第一人，天后開唱也同樣受歡迎，將近20萬張門票全被秒殺。張惠妹在大巨蛋開唱的同時，郭富城12月27、28、29日則回歸台北小巨蛋一連開唱3場，重新和歌迷相聚，3.3萬張門票也火速被搶光，為了讓更多粉絲進場，寵粉的郭富城日前和主辦單位商量後，決定把原本保留給贊助廠商的座位限量釋出；每年跨年都和歌迷一起跨年的五月天今年也沒有缺席，宣布今年帶著「5255回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，重返桃園棒球場陪歌迷，將在12月28、29、31日唱到明年1月1、4、5日，將和歌迷共度6個難忘的夜晚。已經連續31年舉辦跨年演唱會的陳昇，今年一樣和歌迷相約在台北國際會議中心，本月初還有西洋大咖CP查理降臨高雄，月底則換羅志祥在高雄巨蛋和歌迷歡度跨年，《原子少年2》畢業演唱會「FUTURE+」也將在年底登場。另外，蕭秉治、TRASH、JS、Porter Robinson、lullaboy、王ADEN、柯泯薰等人的個人演唱會，喜歡音樂祭的粉絲也不可錯過滅火器領銜策畫的「FireBall Fest.火球祭」。地點：樂天桃園棒球場時間：11月30日（六）11:00出席：滅火器、ELLEGARDEN（JP）、MONGOL800（JP）、Dune Rats（AU）、蛋堡、ABAO阿爆ft.那屋瓦少女隊、血肉果汁機、Sabasister（JP）、大象體操、隨性、潑猴 MonkeyInsane、非人物種ft.柯光、露波合唱團、庵心自在所、 一種心情、傲南礁（阿跨面＋馬克SAVAGE.M）、宝島材料行、宋柏緯、粹垢TRAEGO時間：12月1日（日）11:00出席：滅火器、MAN WITH A MISSION（JP）、落日飛車ft. OHHYUK、Tokyo Ska Paradise Orchestra（JP）、美秀集團、旺福、傷心欲絕、聲子蟲、EmptyORio、胖虎、FUTURE AFTER A SECOND、MEMI（KR）、禁藥王＋栗子＋潮州土狗、LINION、昆蟲白、體熊專科、我是機車少女I’mdifficult、aDAN薛詒丹、秋山時間：12月5日（四）19:30地點：台北大巨蛋時間：12月6日（五）19:30地點：台北大巨蛋時間：12月7日（六）18:00地點：台北大巨蛋時間：12月8日（日）18:00地點：台北大巨蛋時間：12月5日（四）20:00地點：高雄巨蛋時間：12月7日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：12月7日（六）20:00地點：河岸留言西門紅樓展演館時間：12月10日（二）20:00地點：Zepp New Taipei時間：12月13日（五）20:00地點：THE WALL LIVE HOUSE時間：12月14日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：12月14日（六）19:00地點：後台 Backstage Live時間：12月18日（三）19:30地點：Zepp New Taipei時間：12月21日（六）19:30地點：台北大巨蛋時間：12月22日（日）18:00地點：台北大巨蛋時間：12月28日（六）19:30地點：台北大巨蛋時間：12月29日（日）18:00地點：台北大巨蛋時間：12月31日（二）21:30地點：台北大巨蛋時間：12月26日（四）19:30地點：Legacy Taipei時間：12月27日（五）19:30地點：台北小巨蛋時間：12月28日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：12月29日（日）18:30地點：台北小巨蛋時間：12月28日（六）19:30地點：高雄巨蛋時間：12月31日（二）22:30地點：高雄巨蛋時間：12月28日（六）19:00地點：台北國際會議中心時間：12月29日（日）14:00地點：台北國際會議中心時間：12月28日（六）18:30地點：桃園棒球場時間：12月29日（日）18:30地點：桃園棒球場時間：12月31日（二）21:15地點：桃園棒球場時間：1月1日（三）18:30地點：桃園棒球場時間：1月4日（六）18:30地點：桃園棒球場時間：1月5日（日）18:30地點：桃園棒球場時間：12月31日（二）20:30地點：台北國際會議中心