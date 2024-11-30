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▲洪暐哲今天用多巴胺繽紛色系的造型出席西門町樂購町活動，自爆買的盲盒收藏都偷偷放在好友家。（圖／年代提供）

全方位偶像洪暐哲今年不僅完成個人首場演唱會，近期還接演新戲《整形過後》人氣飆漲，今（30）日洪暐哲驚喜現身「2024西門PLAY樂購町」活動，並以西門町樂購町「玩色派對主理人」身分出席，洪暐哲透露他平時消費欲望並不高，唯獨對泡泡瑪特盲盒愛不釋手，迷戀程度接近痴狂等級，自曝活動才剛開始就已燒光一個月零用錢，而這次他為了看到偶像Dimoo，不惜向劇組請假也要來西門共襄盛舉，他笑說：「你們不覺得Dimoo的小狗眼很像我嗎？」洪暐哲現場除了詳細介紹每個IP角色外，還親自帶領大家到各大展示區拍照打卡，活動結束後更是馬不停蹄地舉辦〈最勇敢的事〉新歌簽唱會，大批粉絲擠爆西門町，近距離接觸讓粉絲興奮直呼：「好心動！」。洪暐哲近年人氣攀升、活動邀約不斷，他今天用多巴胺繽紛色系的造型出席西門町樂購町活動，坦承自己非常熱愛收藏泡泡馬特，零用錢幾乎全花在購買盲盒上，還因為太過痴狂擔心被媽媽罵，所以大多數收藏品都只好暫時存放在朋友家，卻也因熱愛收藏泡泡瑪特盲盒而有機會成為這次顏色派對主理人，洪暐哲透露，近期正在忙著拍攝《整形過後》，為了看到偶像Dimoo不惜向劇組請假也要來西門共襄盛舉，他笑說：「你們不覺得Dimoo的小狗眼很像我嗎？」洪暐哲近期除了忙著拍攝新戲《整形過後》也發行新歌《最勇敢的事》，當天下午馬不停蹄籌備新歌簽唱會，現場聚集許多忠實粉絲一路跟隨，簽唱會當下更是聚集近百位粉絲熱情參與，洪暐哲超寵粉承諾：「簽到完為止！」讓他一路簽到天黑，被問及演戲和唱歌哪個比較難？洪暐哲謙虛回應：「當然是演戲，而且給我「怪物新人」的封號真的壓力不小，還好有榕容姐（張榕容）一路帶領，學習到很多，真的遇到很棒的劇組！」