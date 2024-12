我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Uber One 會員至詹記用餐享限量贈品,幸運會員填問卷再抽會員慶生包廂享生日套餐。(圖/官方提供)

▲foodpanda 12 月美食外送消費滿額最低 7.5 折,必勝客還推出小披薩買一送一。(圖/官方提供)

Uber Eats首度公開爆紅新品的超人氣美食清單,其中「油切蕎麥茶」在手搖飲竄起,此外,「酸菜魚」更是大熱門,一口氣成長了138倍,入冬之際,更首度和台式知名火鍋「詹記麻辣」合作,明(2)日起在敦南店推出聯名快閃店,Uber One 會員到店用餐免費兌換鴨血或豆腐(每日限量),另有機會線上抽中「Uber One 會員慶生包廂」。foodpanda 12月有星巴克指定品項第二杯 5 折,且必勝客指定口味小比薩享買1送1。Uber Eats 全台 18 個縣市年度爆紅美食首次揭曉,根據數據顯示,2023 年 10 月至 2024 年 9 月期間,全台共有 13 個縣市的「訂購榜」冠軍由「手搖飲」類別奪下,其中近期熱門商家「一沐日」的「油切蕎麥茶」更是廣受台灣消費者歡迎,位居 6 個縣市排行榜首位,顯見台灣人愛飲料也重健康。去年開始在台灣快速竄紅的「酸菜魚」,線上也同樣熱門,該類餐點在平台上點購量年成長超過 138 倍,強勢登上台北市點購量成長最多的「爆紅榜」第一名。Uber Eats 今年更規劃與「詹記麻辣火鍋」聯名合作,「詹記麻辣火鍋」上架 Uber Eats,於 12 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日在敦南店推出 Uber Eats 八周年聯名快閃店,現場互動遊戲有機會獲得 Uber Eats 聯名限定蠟燭,Uber One 會員到店用餐免費兌換鴨血或豆腐(每日限量),另外, Uber One 會員還有機會線上抽中「Uber One 會員慶生包廂」。即日起至 12 月 3 日,點購 Q Burger、樂檸漢堡、昌平炸雞王、二哥雞排、麥當勞等指定商家精選美食品項及精選飲品享買一送一。Uber One 會員加碼享多家精選商家買一送一,包括八方雲集、拉亞漢堡、宜品福州乾拌麵、戀鮮乳等,會員輸入優惠序號【8豆夭】,再享精選美食品項滿 288 元 8 折。同時12 月 3 日前,CoCo 都可、大苑子、珍煮丹、天仁茗茶等指定商家亦享精選品項買一送一優惠。foodpanda 看準冬季約會高峰期,12 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日,美食外送滿額享 7.5 折優惠,生鮮雜貨指定日期滿額享 8 折優惠,foodpanda 平台數據顯示,近期天氣降溫後花束銷量反而成長近 2 成,其中玫瑰花仍是常勝軍。針對會員享 7.9 折,整個12月的每週三超級會員日有肯德基、拿坡里優惠,還有星巴克週二星現折70元,以及星冰樂第二杯5折。◾12 月 1 日至 1 月 1 日,pandapro 指定用戶,訂購美食外送輸入優惠碼【冬吃西吃】消費滿指定低消享 7.9 折,最高折 150元。◾12 月 1 日至 1 月 1 日美食外送下訂指定店家,訂單滿額輸入優惠碼【十二在地名店】享 8 折優惠,最高折抵 80元。◾12 月4 日,美食外送下訂肯德基,pandapro 會員消費滿 329 輸入優惠【PRODAY49】享 7 折,最高折抵 120元。◾12 月 1 日至 12 月 31 日,每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額,輸入優惠碼【週二星享日】享現折 70。◾即日起至 12 月 10 日,美食外送下訂星巴克「香草風味那堤」、「特選馥郁那堤」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」,享第二杯 5 折。◾12 月 1 日至 1 月 1 日,美食外送下訂必勝客滿 449 輸入優惠碼【冬吃必勝客】享 8.5 折優惠,最高可折抵 100元。◾12 月 1 日至 1 月 1 日,美食外送下訂必勝客指定口味小比薩享買 1 送 1。◾12 月 1 日至 12 月 31,美食外送下訂肯德基消費滿 $279 輸入優惠碼【冬日啃蛋塔】享現折 30元。