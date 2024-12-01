我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AKMU演唱會變見面會，粉絲氣炸喊詐欺。（圖／翻攝自得藝室官方臉書）

韓國兄妹創作組合AKMU（樂童音樂家）李燦赫、李秀賢於11月30日在林口體育館開唱，沒想到主辦單位得藝室卻被爆出，以「專場」的方式進行活動，讓原本以為是去聽演唱會的歌迷，到了現場才發現是「見面會」，許多歌迷氣到湧入官方臉書抱怨，更揚言要「告到消基會」。AKMU演唱會門票在月初開賣時秒殺，4000張票券在2分鐘內完售，沒想到主辦單位沒有將活動規則講清楚，直到藝人在直播上解釋是「見面會」，歌迷才發現根本不是演唱會，但私訊主辦單位詢問，對方又說是以唱歌為主，沒有遊戲環節跟粉絲福利活動。而《AKMU : ON AIR IN TAIPEI》仍在30日如期舉行，並且是以見面會的方式進行，讓許多歌迷氣瘋，湧入主辦單位臉書留言抗議，「請問是否可以檢舉你們欺騙消費者？你們真的不錯，從一開始就在雷」、「就是fan meeting 在那邊說不是，主持人也不知道在尷尬什麼」、「帶著8年沒看到專場的心去看到這種無福利粉絲見面會，很氣！主持人也是真的很尬，完全聽得出來對藝人不了解！真的會氣爛！」、「不是演唱會的形式，卻裝成演唱會售票，結束之後一定會檢舉到消基會去」。由兄妹檔李燦赫與李秀賢組成的AKMU，以獨特的創作風格和精湛的表演獲得大批樂迷的喜愛。兄妹倆在2012年參加《K-pop Star 2》獲得冠軍，並於2014年推出首張專輯《PLAY》，在韓國創下超過700萬次下載紀錄，更獲得韓國音樂大獎最佳流行專輯獎，成為有史以來最年輕的得獎者。AKMU 10月曾來台參加拼盤演出，歌迷聽的意猶未盡，紛紛敲碗希望他們能舉辦專場，兄妹倆11月30日於林口體育館舉辦演唱會《AKMU : ON AIR IN TAIPEI》，票價分為5600元、5000元、4600元、3800元、身障席2200元等，開賣2分鐘就完售。