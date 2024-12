我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AKMU演唱會變見面會,粉絲氣炸喊詐欺。(圖/翻攝自得藝室官方臉書)

韓國兄妹創作組合AKMU(樂童音樂家)李燦赫、李秀賢於11月30日在林口體育館開唱,沒想到主辦單位得藝室卻被爆出,以「專場」的方式進行活動,讓原本以為是去聽演唱會的歌迷,到了現場才發現是「見面會」,許多歌迷氣到湧入官方臉書抱怨,更揚言要「告到消基會」。AKMU演唱會門票在月初開賣時秒殺,4000張票券在2分鐘內完售,沒想到主辦單位沒有將活動規則講清楚,直到藝人在直播上解釋是「見面會」,歌迷才發現根本不是演唱會,但私訊主辦單位詢問,對方又說是以唱歌為主,沒有遊戲環節跟粉絲福利活動。而《AKMU : ON AIR IN TAIPEI》仍在30日如期舉行,並且是以見面會的方式進行,讓許多歌迷氣瘋,湧入主辦單位臉書留言抗議,「請問是否可以檢舉你們欺騙消費者?你們真的不錯,從一開始就在雷」、「就是fan meeting 在那邊說不是,主持人也不知道在尷尬什麼」、「帶著8年沒看到專場的心去看到這種無福利粉絲見面會,很氣!主持人也是真的很尬,完全聽得出來對藝人不了解!真的會氣爛!」、「不是演唱會的形式,卻裝成演唱會售票,結束之後一定會檢舉到消基會去」。由兄妹檔李燦赫與李秀賢組成的AKMU,以獨特的創作風格和精湛的表演獲得大批樂迷的喜愛。兄妹倆在2012年參加《K-pop Star 2》獲得冠軍,並於2014年推出首張專輯《PLAY》,在韓國創下超過700萬次下載紀錄,更獲得韓國音樂大獎最佳流行專輯獎,成為有史以來最年輕的得獎者。AKMU 10月曾來台參加拼盤演出,歌迷聽的意猶未盡,紛紛敲碗希望他們能舉辦專場,兄妹倆11月30日於林口體育館舉辦演唱會《AKMU : ON AIR IN TAIPEI》,票價分為5600元、5000元、4600元、3800元、身障席2200元等,開賣2分鐘就完售。