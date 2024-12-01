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▲未來一週台灣仍是偏冷，清晨要留意輻射冷卻，週末則可能有下一波冷氣團。（圖／中央氣象署）

▲週二過後水氣增加，一直到週末降雨範圍越來越廣，北部、東半部感受較明顯。（圖／中央氣象署）

台灣未來一週天氣還是偏冷，且太陽準備消失，北部、東半部將迎來濕冷的環境。中央氣象署預報員劉沛滕表示，週一（12/2）下午開始水氣增多，劉沛滕指出，週一清晨因為「輻射冷卻」影響，西半部仍有較低氣溫，上午天氣和今（1）日白天差不多，氣溫部分，，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。劉沛滕說明，，其它地區則是維持多雲到晴。週五東北季風增強，一直到週末水氣都繼續增加，氣溫部分，週二至週四因為降雨，北台灣早晚低溫維持在18度至20度，高溫則和週一差不多，中南部日夜溫差大；