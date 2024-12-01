台灣未來一週天氣還是偏冷，且太陽準備消失，北部、東半部將迎來濕冷的環境。中央氣象署預報員劉沛滕表示，週一（12/2）下午開始水氣增多，週二至週四（12/3至12/5）大台北、東半部降雨機率提高，週五至週末（12/6至12/8）降雨範圍加大，且週末將有另一波冷空氣，有機會達冷氣團等級，甚至威力比本週還強。
明天天氣開始有變化 早晚留意較大溫差
劉沛滕指出，週一清晨因為「輻射冷卻」影響，西半部仍有較低氣溫，上午天氣和今（1）日白天差不多，週一下午開始水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東北部將轉有「零星短暫雨。」
氣溫部分，北台灣整天偏涼，中南部早晚溫差大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。
週二變天北東轉濕冷 雨勢一路下到週末
劉沛滕說明，週二至週四水氣增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有「局部短暫雨」，大台北都會區和北部山區也有「零星短暫雨」，其它地區則是維持多雲到晴。週五東北季風增強，一直到週末水氣都繼續增加，整個桃園以北、整個東半部都有「局部短暫雨」，東南部也有「零星短暫雨」。
氣溫部分，週二至週四因為降雨，北台灣早晚低溫維持在18度至20度，高溫則和週一差不多，中南部日夜溫差大；但週五東北季風增強、週六冷空氣南下，強度恐達大冷氣團，直到下週一，各地逐步降溫，北台灣會預估降至15度以下，實際情況還有待觀察。
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劉沛滕指出，週一清晨因為「輻射冷卻」影響，西半部仍有較低氣溫，上午天氣和今（1）日白天差不多，週一下午開始水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東北部將轉有「零星短暫雨。」
氣溫部分，北台灣整天偏涼，中南部早晚溫差大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。
週二變天北東轉濕冷 雨勢一路下到週末
劉沛滕說明，週二至週四水氣增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有「局部短暫雨」，大台北都會區和北部山區也有「零星短暫雨」，其它地區則是維持多雲到晴。週五東北季風增強，一直到週末水氣都繼續增加，整個桃園以北、整個東半部都有「局部短暫雨」，東南部也有「零星短暫雨」。
氣溫部分，週二至週四因為降雨，北台灣早晚低溫維持在18度至20度，高溫則和週一差不多，中南部日夜溫差大；但週五東北季風增強、週六冷空氣南下，強度恐達大冷氣團，直到下週一，各地逐步降溫，北台灣會預估降至15度以下，實際情況還有待觀察。