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▲桌壇史上第一人、奧運「六金王」馬龍今（1）日行程非常受矚目，他來到洲際棒球場體驗棒球行程，戴上中信兄弟球帽，專心聽兄弟的兩位球員王威晨和許基宏講解，還有下去練習打「T座」，前兩球揮棒落空。（圖／記者陳云茹攝）

世界桌壇史上第一人、奧運「六金王」馬龍今（1）日的參訪行程非常受矚目，他來到洲際棒球場體驗棒球行程，戴上中信兄弟球帽，專心聽兄弟的兩位球員王威晨和許基宏講解，還有下去練習打「T座」，前兩球揮棒落空，讓在收看直播的球迷也感到很有趣。棒球打擊被譽為是體育界最困難的運動之一，連桌球史上最佳選手都苦手。馬龍今天來到洲際棒球場，試著體驗棒球打擊，練習打T座，結果前兩球打到T座沒打到球，也自嘲是「錯誤示範」。不過他學得很快，後面就漸入佳境了。他今天也認真地接受中信兄弟球員王威晨和許基宏和指導，專注且仔細聆聽兩位中華職棒明星球員的講解，戴著中信兄弟的球帽，畫面相當有趣。因中華棒球隊勇奪世界12強金牌，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，陸生團訪台行程也會安排讓陸生體驗一下棒球運動。他表示棒球是一個風靡台灣的運動，讓桌球冠軍馬龍和射擊冠軍楊倩體驗棒球，當然是很有趣，「我想他們也想要試試看」而馬龍日前受訪時也稱自己相當期待能有體驗棒球運動的機會，「過去沒有上手過，這次是第一次。我也知道之前台灣隊拿到冠軍，所以期待有好的體驗。」