今（2）日早晚氣溫較涼，下半天水氣增多，一路到週六（12/7）北部、東半部都會有降雨，明（3）日至週四（12/5），東北部地區要留意較大雨勢，週五（12/6）至週六雨區則再擴大，從大台北延伸到桃竹苗都可能有雨勢；週末則有新一波冷空氣可能達到冷氣團等級。
中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天清晨因為「輻射冷卻」影響，西半部仍有較低氣溫，中南部日夜溫差大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。下午開始水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東北部將轉有零星短暫雨。
週二至週四水氣增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有「局部短暫雨」，大台北都會區和北部山區也有「零星短暫雨」，其它地區則是維持多雲到晴。週五東北季風增強，一直到週末水氣都繼續增加，桃竹苗以北、整個東半部都有「局部短暫雨」，東南部也有「零星短暫雨」。
🟡今天（12/1）空氣品質
今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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週二至週四水氣增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有「局部短暫雨」，大台北都會區和北部山區也有「零星短暫雨」，其它地區則是維持多雲到晴。週五東北季風增強，一直到週末水氣都繼續增加，桃竹苗以北、整個東半部都有「局部短暫雨」，東南部也有「零星短暫雨」。
🟡今天（12/1）空氣品質
今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。