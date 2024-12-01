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▲勝利在澳門餐酒館狂歡，友人還在影片中寫下挑釁字眼。（圖／翻攝自微博）

南韓人氣天團BIGBANG前成員勝利，過去曾因背負暴力、性侵、販毒等多項罪名而入獄，去年2月出獄，但卻從此退出演藝圈，不過他為人高調，經常跑夜店，因此行蹤也總被放大檢視，而他先前曾喊話要在香港開夜店，惹怒香港娛樂大亨向華強之子向佐，讓向佐非常不滿，沒想到近期勝利被直擊出現在澳門餐酒館，疑似還刻意發影片挑釁向佐：「Catch me if you can！（有本事來抓我啊！）」勝利近期和友人被直擊現身在澳門某間餐酒館，畫面中勝利戴著黑色鴨舌帽，身穿休閒服，整個人看上去十分輕鬆，不僅一進餐廳就跟友人擊掌，還和友人在天台喝酒狂歡，後續勝利似乎喝開了，不僅右手摟著一名女子，還狂摸身旁男友人腹部，掌鏡者故意特寫該男下體，脫口大喊：「Show me your dicks！」氣氛似乎相當歡樂。不過根據勝利友人流出的影片中，可以看到友人在影片上放了一些小字，仔細看竟然是「Catch me if you can！（有本事來抓我啊！）」，疑似在影射向佐，隔空開砲的舉動讓許多中國網友非常憤怒，直呼：「向佐，挽回你口碑的機會來了」、「年輕人不知天高地厚，打聽一下向華強3個字」、「韓國對罪犯處罰太輕了，看這一點也沒有反省的樣子。」事實上，先前有傳言指出勝利要到香港開夜店，引發向佐不滿，當時向佐還發文開嗆：「滾回自己國家！」不過當時香港政府表示並未收到申請，事後勝利也受訪澄清，表示沒有相關計畫：「不是事實，我完全沒想過，我如果又要開夜店，不覺得太不合理了嗎？關於那行（夜店）我一次都沒想過，也沒有任何計畫，更沒向任何人說過，當時那個事件（Burning Sun）很有名，是不是海外的人利用這點（造謠）？」