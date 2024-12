我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勝利在澳門餐酒館狂歡,友人還在影片中寫下挑釁字眼。(圖/翻攝自微博)

南韓人氣天團BIGBANG前成員勝利,過去曾因背負暴力、性侵、販毒等多項罪名而入獄,去年2月出獄,但卻從此退出演藝圈,不過他為人高調,經常跑夜店,因此行蹤也總被放大檢視,而他先前曾喊話要在香港開夜店,惹怒香港娛樂大亨向華強之子向佐,讓向佐非常不滿,沒想到近期勝利被直擊出現在澳門餐酒館,疑似還刻意發影片挑釁向佐:「Catch me if you can!(有本事來抓我啊!)」勝利近期和友人被直擊現身在澳門某間餐酒館,畫面中勝利戴著黑色鴨舌帽,身穿休閒服,整個人看上去十分輕鬆,不僅一進餐廳就跟友人擊掌,還和友人在天台喝酒狂歡,後續勝利似乎喝開了,不僅右手摟著一名女子,還狂摸身旁男友人腹部,掌鏡者故意特寫該男下體,脫口大喊:「Show me your dicks!」氣氛似乎相當歡樂。不過根據勝利友人流出的影片中,可以看到友人在影片上放了一些小字,仔細看竟然是「Catch me if you can!(有本事來抓我啊!)」,疑似在影射向佐,隔空開砲的舉動讓許多中國網友非常憤怒,直呼:「向佐,挽回你口碑的機會來了」、「年輕人不知天高地厚,打聽一下向華強3個字」、「韓國對罪犯處罰太輕了,看這一點也沒有反省的樣子。」事實上,先前有傳言指出勝利要到香港開夜店,引發向佐不滿,當時向佐還發文開嗆:「滾回自己國家!」不過當時香港政府表示並未收到申請,事後勝利也受訪澄清,表示沒有相關計畫:「不是事實,我完全沒想過,我如果又要開夜店,不覺得太不合理了嗎?關於那行(夜店)我一次都沒想過,也沒有任何計畫,更沒向任何人說過,當時那個事件(Burning Sun)很有名,是不是海外的人利用這點(造謠)?」