我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今明兩天水氣慢慢變多，北部、東半部的降雨也會越來越明顯。（圖／中央氣象署）

▲未來一週台灣仍是偏冷，週末要留意冷氣團，且降雨區域將越來越擴大。（圖／中央氣象署）

▲未來一週台灣仍是偏冷，清晨要留意輻射冷卻，週末則有下一波冷空氣襲台。（圖／中央氣象署）

未來一週天氣將會慢慢轉向濕冷。中央氣象署提醒，，強度接近冷氣團。天氣風險公司分析師林孝儒表示，且清晨夜晚仍有機會受「輻射冷卻」影響，局部沿海空曠或近山平地仍有機會剩下13至15度。林孝儒提及，，白天高溫24至28度，入夜低溫18至20度，沿海空曠或近山區平地15至17度。而北部及東部處在迎風面，雲量比較多，白天高溫22至25度，入夜低溫15至18度，具。氣象署說明，下一波冷空氣會在週日前後開始南下，冷空氣強度接近「大陸冷氣團」，但還有變動空間，林孝儒也提醒，週末氣溫進一步下降，或降雨範圍擴大的可能性都有；