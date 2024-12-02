未來一週天氣將會慢慢轉向濕冷。中央氣象署提醒，今（2）日下半天，北台灣會開始出現零星雨勢，週二至週四（12/3至12/5）有東北季風，東北部小心局部大雨，週五、週六（12/6、12/7）降雨範圍再擴大，週日（12/8）將有下一波冷空氣抵達，強度接近冷氣團。
今起水氣增多 留意早晚較大溫差
天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天台灣附近吹偏東風、水氣少，各地天氣晴時多雲，下半天北東有些雨勢，但並不明顯；白天高溫25至28度，入夜低溫16至19度，日夜溫差大，且清晨夜晚仍有機會受「輻射冷卻」影響，局部沿海空曠或近山平地仍有機會剩下13至15度。
本週東北季風掃雨 北東是降雨熱區
林孝儒提及，明天至週六都是東北季風影響的環境，中南部天氣以晴時多雲為主，白天高溫24至28度，入夜低溫18至20度，沿海空曠或近山區平地15至17度。
而北部及東部處在迎風面，雲量比較多，白天高溫22至25度，入夜低溫15至18度，且配合地形，尤其「北海岸至東北角及宜蘭」，最容易有短暫降雨影響，外出活動記得攜帶雨具。
週末再一波冷空氣 強度有待觀察
氣象署說明，下一波冷空氣會在週日前後開始南下，冷空氣強度接近「大陸冷氣團」，但還有變動空間，直到下週一，各地逐步降溫，北台灣會預估降至15度以下。
林孝儒也提醒，週末氣溫進一步下降，或降雨範圍擴大的可能性都有；整體而言，本週天氣變化不大，中南部以穩定天氣為主，僅日夜溫差較大，而迎風面的北部與東半部，則需留意局部降雨，外出攜帶雨具。
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天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天台灣附近吹偏東風、水氣少，各地天氣晴時多雲，下半天北東有些雨勢，但並不明顯；白天高溫25至28度，入夜低溫16至19度，日夜溫差大，且清晨夜晚仍有機會受「輻射冷卻」影響，局部沿海空曠或近山平地仍有機會剩下13至15度。
本週東北季風掃雨 北東是降雨熱區
林孝儒提及，明天至週六都是東北季風影響的環境，中南部天氣以晴時多雲為主，白天高溫24至28度，入夜低溫18至20度，沿海空曠或近山區平地15至17度。
而北部及東部處在迎風面，雲量比較多，白天高溫22至25度，入夜低溫15至18度，且配合地形，尤其「北海岸至東北角及宜蘭」，最容易有短暫降雨影響，外出活動記得攜帶雨具。
週末再一波冷空氣 強度有待觀察
氣象署說明，下一波冷空氣會在週日前後開始南下，冷空氣強度接近「大陸冷氣團」，但還有變動空間，直到下週一，各地逐步降溫，北台灣會預估降至15度以下。
林孝儒也提醒，週末氣溫進一步下降，或降雨範圍擴大的可能性都有；整體而言，本週天氣變化不大，中南部以穩定天氣為主，僅日夜溫差較大，而迎風面的北部與東半部，則需留意局部降雨，外出攜帶雨具。