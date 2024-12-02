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北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，109年開始連續三年舉行，每一年結合不同的行善立德活動，第1年在朝天宮文化大樓頂樓立下全台最高燈篙，祈求諸天菩薩神庥、災疫涓除；第2年恭請北港媽祖搭乘台鐵環島，祈求全台合境平安、北港媽祖賜福台灣；第3年雲林遶境暨政府單位賜福、災疫涓除，北港媽祖雲林在地巡境。今年為北港朝天宮330週年，特別於雲林縣主要行政中心地區「斗六」，舉行第四屆水陸普度大齋勝會，提供給信徒便利的交通工具蒞臨現場，祈之北港媽祖的慈悲能串聯彼此的心，共同發願、行善立德、以愛為衷，珍惜守護。由雲林縣長張麗善率領雲林縣政府一級主管前往參加，開始為期11天的「悲心廣行」水陸普度大齋勝會。除此之外，為歡慶建廟330週年，北港朝天宮與金門酒廠攜手打造「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，結合金門經典58度高粱酒與北港媽祖的庇佑，變成特別的祝福信物，全台限量上市，讓信眾與收藏家帶著滿滿的祝福加持，迎接嶄新的一年。轎窗燈緣由來自繞境時，媽祖神轎側邊懸掛的轎窗燈用於擋住媽祖金身，避免信徒直視媽祖，此傳統在其他宮廟已失傳少見，現今只有北港朝天宮媽祖神轎可見轎窗燈的蹤影，被視為北港朝天宮極具代表性的信物。「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」瓶身以陶瓷打造，印有「天上聖母，閤省平安」的字樣，復刻等比例做成紀念酒，是信徒最熱愛的收藏品，北港朝天宮董事長蔡咏鍀特地將其過香爐，供奉在神桌上，為全台祈福保平安；酒瓶內更裝入金門酒廠最具代表性的「國酒」58度高粱酒，入口甜而爽口，甘潤醇厚，富有意義的瓶身搭配價值保證的酒體，實為年度最超值收藏品。在北港媽祖的加持下，將轎窗燈帶回家收藏，彷彿北港媽的信念時刻守護在身邊。詳情可至鑫羿文創所屬授權經銷商門市洽詢，並於11月25日起，在全台7-ELEVEN ibon 開放訂購(禁止酒駕 酒後找代駕 平安送到家)