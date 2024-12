我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LOL《英雄聯盟》KeSPA盃,中華隊結束首日賽程後,戰績為1勝1敗。(圖/鍇睿國際提供)

▲LOL《英雄聯盟》KeSPA盃,預賽B組戰績。(圖/KeSPA官方提供)

LOL《英雄聯盟》KeSPA盃預賽激戰中,也是Maple職業生涯最後篇章,以PSG Talon為主體的中華隊,首日賽程擊敗KDF、不敵BRO,目前戰績1勝1敗,今(2)日將連續迎戰DRX、KT、FOX。《NOWnews》也透過本文整理中華隊賽程、戰績、名單、直播等資訊。⚔️13:00-DRX vs TPE⚔️15:30-TPE vs KT⚔️18:00-TPE vs FOX⚔️14:15-⚔️17:15 -🇰🇷BRO:2勝1敗🇰🇷FOX:2勝1敗🇰🇷KT:2勝1敗🇰🇷DRX:1勝1敗🇰🇷KDF:0勝3敗🇰🇷GEN:3勝0敗🇰🇷HLE:2勝1敗🇰🇷DK:2勝1敗🇻🇳VIE:1勝1敗🇰🇷NS:0勝2敗🇰🇷T1:0勝3敗📍中文: 鍇睿國際YouTube 📍英文: KeSPA官方YouTube 上路:AZHI打野:KARSA中路:MAPLE下路:BETTY輔助:WOODY教練:CORGI、WARHORSELOL《英雄聯盟》KeSPA盃,由韓國電子競技協會(KeSPA)舉辦,參賽隊伍由中華隊、越南隊及來自韓國LCK賽區的10支職業隊參賽。📍預賽:11/30~12/3(BO1,取八支隊伍晉級)📍正賽:12/4~12/5(BO1,取四支隊伍晉級)📍決賽:12/7~12/8(四強 BO3,決賽 BO5)