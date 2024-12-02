LOL《英雄聯盟》KeSPA盃預賽激戰中，也是Maple職業生涯最後篇章，以PSG Talon為主體的中華隊，首日賽程擊敗KDF、不敵BRO，目前戰績1勝1敗，今（2）日將連續迎戰DRX、KT、FOX。《NOWnews》也透過本文整理中華隊賽程、戰績、名單、直播等資訊。
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃中華隊賽程
📍12/02
⚔️13:00－DRX vs TPE
⚔️15:30－TPE vs KT
⚔️18:00－TPE vs FOX
📍11/30
⚔️14:15－TPE 1:0 KDF
⚔️17:15 －TPE 0:1 BRO
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃戰積
📍A組
🇰🇷BRO：2勝1敗
🇰🇷FOX：2勝1敗
🇰🇷KT：2勝1敗
🇰🇷DRX：1勝1敗
🇹🇼TPE：1勝1敗
🇰🇷KDF：0勝3敗
📍B組
🇰🇷GEN：3勝0敗
🇰🇷HLE：2勝1敗
🇰🇷DK：2勝1敗
🇻🇳VIE：1勝1敗
🇰🇷NS：0勝2敗
🇰🇷T1：0勝3敗
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃直播
📍中文：鍇睿國際YouTube、鍇睿國際Twitch
📍英文：KeSPA官方YouTube
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃中華隊陣容
上路：AZHI
打野：KARSA
中路：MAPLE
下路：BETTY
輔助：WOODY
教練：CORGI、WARHORSE
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃賽制
LOL《英雄聯盟》KeSPA盃，由韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦，參賽隊伍由中華隊、越南隊及來自韓國LCK賽區的10支職業隊參賽。
📍預賽：11/30~12/3（BO1，取八支隊伍晉級）
📍正賽：12/4~12/5（BO1，取四支隊伍晉級）
📍決賽：12/7~12/8（四強 BO3，決賽 BO5）
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📍12/02
⚔️13:00－DRX vs TPE
⚔️15:30－TPE vs KT
⚔️18:00－TPE vs FOX
📍11/30
⚔️14:15－TPE 1:0 KDF
⚔️17:15 －TPE 0:1 BRO
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃戰積
📍A組
🇰🇷BRO：2勝1敗
🇰🇷FOX：2勝1敗
🇰🇷KT：2勝1敗
🇰🇷DRX：1勝1敗
🇹🇼TPE：1勝1敗
🇰🇷KDF：0勝3敗
📍B組
🇰🇷GEN：3勝0敗
🇰🇷HLE：2勝1敗
🇰🇷DK：2勝1敗
🇻🇳VIE：1勝1敗
🇰🇷NS：0勝2敗
🇰🇷T1：0勝3敗
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃直播
📍中文：鍇睿國際YouTube、鍇睿國際Twitch
📍英文：KeSPA官方YouTube
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃中華隊陣容
上路：AZHI
打野：KARSA
中路：MAPLE
下路：BETTY
輔助：WOODY
教練：CORGI、WARHORSE
🟡《英雄聯盟》KeSPA盃賽制
LOL《英雄聯盟》KeSPA盃，由韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦，參賽隊伍由中華隊、越南隊及來自韓國LCK賽區的10支職業隊參賽。
📍預賽：11/30~12/3（BO1，取八支隊伍晉級）
📍正賽：12/4~12/5（BO1，取四支隊伍晉級）
📍決賽：12/7~12/8（四強 BO3，決賽 BO5）