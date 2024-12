我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Uber One 會員到店用餐,出示會員身份,不僅可免費兌換鴨血或豆腐半份,拍照打卡分享即可參與互動遊戲夾娃娃機。(圖/官方提供)

▲Uber Eats 還攜手頂呱呱推出聯名新品,12 月 3 日起除了有限量聯名包裝,到頂呱呱指定門市購買指定套餐更可獲得可愛菜瓜布。(圖/官方提供)

外送搶親大戰!先前有foodpanda結盟王品集團,今有Uber Eats和「詹記麻辣火鍋」結親家。Uber Eats今(2)日宣布與台式火鍋第一品牌的排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作,首次上架 Uber Eats,同時在敦南店打造聯名快閃店,Uber One 會員到店用餐,還可免費兌換鴨血或豆腐半份。不僅如此,慶祝Uber Eats 八周年,特別和頂呱呱五十周年強強聯手,推出限量聯名包裝及「甜甜包」及「地瓜薯條」買一送一優惠。台灣人無辣不歡!根據 Uber Eats 平台數據指出,Uber Eats 平台上近 156 萬次「辣」相關的搜尋中,台灣民眾最愛點購的「辣」品項,麻辣燙、麻辣鍋、麻辣鴨血均高居前五名,顯見民眾對「麻辣」的喜好程度。為此, Uber Eats 與詹記麻辣火鍋攜手合作,詹記首次上架 Uber Eats 平台,消費者不用等預約,即可隨點即食。除此之外,Uber Eats 與詹記聯名推出的 Uber Eats 限定包裝蠟燭組也將同步亮相,外型復刻經典配料「鴨血」、「豆腐」造型,頗具特色。同時即日起至 2025 年 1 月 3 日在詹記麻辣火鍋敦南店打造聯名快閃店,Uber One 會員到店用餐,出示 App 的 Uber One 會員,不僅可免費兌換鴨血或豆腐半份(限量),Uber One 會員到店內拍照打卡分享即可參與互動遊戲夾娃娃機,有機會抽中 Uber Eats 限定包裝蠟燭組、Uber One 會員優惠序號,以及詹記會員點數,還有機會抽中的 6 名免費享受詹記生日套餐,每位幸運會員最多可帶 10 人(含自己)入包廂。Uber Eats 八周年還攜手頂呱呱,結合傳統與創新的聯名新品「8九不離食丨最頂潮台味 - 花雕醉香系列套餐」,推出台味滿滿的花雕雞呱呱包等花雕醉香系列套餐,12 月 3 日至 1 月 3 日,除了有限量聯名包裝,到頂呱呱指定之實體門市購買指定聯名套餐更可獲得可愛菜瓜布,還能再加購聯名洗衣籃。12 月 4 日至 12 月 17 日,於 Uber Eats 平台上訂購可享限定品項「超值點心組」、「甜甜包」及「地瓜薯條」買一送一。