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▲牛津大學出版社（Oxford University Press）週一（2）公布了為年度代表詞為用來形容人們如喪屍般無意識地瀏覽社群媒體成癮的「Brain rot」（大腦腐蝕、腦子爛掉）狀態。（圖／美聯社／達志影像）

2024年進入最後一個月，牛津大學出版社（Oxford University Press）週一（2）公布了為年度代表詞為用來形容人們如喪屍般無意識地瀏覽社群媒體成癮的「Brain rot」（大腦腐蝕、腦子爛掉）狀態，這個詞由逾3.7萬名專家和公眾投票選出，今年使用頻率更激增230%，反應出現代人對網路世界充斥低品質的內容所產生的不滿與焦慮。你有過下意識地瀏覽短影音卻驚覺浪費太多時間的經驗嗎？英國牛津大學出版社（OUP）今（2）公布牛津詞典2024年度代表字「Brain Rot」指的就是這個情況。根據《BBC》、《衛報》報導，牛津詞典對「Brain rot」一詞的定義是，人們的精神或心智狀態的惡化，尤其是指過度沈浸在「瑣碎或缺乏挑戰性的垃圾數位內容」後產生的結果所致。報導指出，「Brain Rot」一詞並沒有科學證據顯示人們的大腦會因為觀看大量短影音而受損，這個詞彙強調的更多是在批評社群平台如TikTok、Instagram氾濫的低價值短影音內容，心理學家、牛津大學教授普茲貝爾斯基（Andrew Przybylski）也稱這個詞也反應了現代人對網路世界充斥過多低品質內容的焦慮與不滿。這個詞由逾3.7萬名專家和公眾投票選出，評選過程也把網路投票結果納入考量，而在今年六個入圍字詞當中，「Brain rot」一詞獲得3.7萬票。不過字詞的來源可以追溯到1854年，在美國知名文學作品《湖濱散記》當中，作家梭羅（Henry David Thoreau）就利用這個詞批評當時社會「貶低複雜思想」的傾向，憂心大眾精神與智力水平的普遍下降。「Brain Rot」在今年牛津詞典六個候選詞中脫穎而出，其餘候選詞包括：「demure 」（端莊、矜持），曾在今年夏天已「very demure」的流行句在社群媒體引發熱潮；「dynamic pricing」（動態定價），指根據需求變化調整商品或服務價格的策略；「lore」（傳說、知識），指的是與某件事或某個人相關的一系列背景資訊；「romantasy」（浪漫奇幻），指結合了浪漫與奇幻元素的小說類型；「slop」（劣質內容），形容由AI生成的低品質數位內容。此外，2023年的代表詞是「rizz」，意指人的氣質與魅力；2022年是「Goblin mode」翻譯多稱「哥布林模式」，形容的是類似躺平生活、隨性且不遵守社會規範的生活方式；2021年則是選出「vax」，這個「疫苗」的縮略語作為年度代表。