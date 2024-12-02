近期乾冷、少雨的天氣將出現變化！中央氣象署預報員張峻堯指出，明（3）日開始有東北季風南下影響，北台灣、東半部將開始出現雨勢，一直到週末都是陰雨綿綿的天氣。週六（12/7）則有一波冷空氣南下，強度有機會達到冷氣團等級，週日至下週一（12/8至12/9），中部以北、宜蘭早晚低溫將會下探到14度至16度。
明天東北季風增強 東北部有局部大雨
張峻堯表示，東北季風明天帶來影響，大台北地區、台灣東半部、馬祖將有局部短暫雨，東北部山區要留意局部大雨發生，北部山區、東南部地區也有零星短暫雨，其它地區則是多雲到晴。
氣溫部分，這波東北季風的風速並不快，從明天至週四（12/5），北部及東北部16至24度，中部16至27度，南部18至28度，東部20至24度，東南部20至26度，中南部要留意較大溫差。
週六雨區擴大 恐有冷氣團殺到
張峻堯說明，東北季風會一路影響到週末，除了大台北、宜蘭、花蓮持續有雨外，桃竹苗地區的降雨機率也有所提高；更要注意的是，週六後的冷空氣增強，各地氣溫逐日下滑。
冷空氣有機會成為「大陸冷氣團」，週日、下週一低溫非常明顯，北部及東北部15至21度，中部16至25度，南部17至27度，東部19至22度，東南部20至24度，詳細影響氣象署將持續觀察。
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張峻堯表示，東北季風明天帶來影響，大台北地區、台灣東半部、馬祖將有局部短暫雨，東北部山區要留意局部大雨發生，北部山區、東南部地區也有零星短暫雨，其它地區則是多雲到晴。
氣溫部分，這波東北季風的風速並不快，從明天至週四（12/5），北部及東北部16至24度，中部16至27度，南部18至28度，東部20至24度，東南部20至26度，中南部要留意較大溫差。
週六雨區擴大 恐有冷氣團殺到
張峻堯說明，東北季風會一路影響到週末，除了大台北、宜蘭、花蓮持續有雨外，桃竹苗地區的降雨機率也有所提高；更要注意的是，週六後的冷空氣增強，各地氣溫逐日下滑。
冷空氣有機會成為「大陸冷氣團」，週日、下週一低溫非常明顯，北部及東北部15至21度，中部16至25度，南部17至27度，東部19至22度，東南部20至24度，詳細影響氣象署將持續觀察。