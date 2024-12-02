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▲氣象署提醒，未來一週受到東北季風影響，台灣水氣越來越多，北部、東半部降雨機率高。（圖／中央氣象署）

▲氣象署表示，未來一週氣溫持續偏冷，尤其週六冷空氣增強，有機會成為「大陸冷氣團」。（圖／中央氣象署）

近期乾冷、少雨的天氣將出現變化！中央氣象署預報員張峻堯指出，。週六（12/7）則有一波冷空氣南下，強度有機會達到冷氣團等級，張峻堯表示，東北季風明天帶來影響，，北部山區、東南部地區也有零星短暫雨，其它地區則是多雲到晴。氣溫部分，這波東北季風的風速並不快，張峻堯說明，；更要注意的是，週六後的冷空氣增強，各地氣溫逐日下滑。，北部及東北部15至21度，中部16至25度，南部17至27度，東部19至22度，東南部20至24度，詳細影響氣象署將持續觀察。