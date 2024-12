我是廣告 請繼續往下閱讀

All I Want For Christmas Is You~~~~幸福感洋溢的耶誕歌曲四處飄送,各式紅綠相搭美麗繽紛的裝飾閃耀,相互問候、彼此傳遞祝福的季節到來,在這個適合用友誼升溫的季節裡,思念起好久不見的親友,是不是好想登高一呼召集相聚了呢?訪友敘舊少不了伴手好禮,遠東百貨有一站購足的優勢,把夢幻的伴手禮齊聚一堂,好逛好買滿心歡喜,遠百高質感又充滿話題的耶誕好禮推薦給大家。晶華酒店 爐烤火雞禮籃重約7公斤的美國進口火雞烤得外皮金黃酥脆、肉汁豐腴飽滿,內餡是以百里香、巴西里、原味優格、奶油等十餘款香料搭配麵包丁製成,佐以傳統蔓越莓醬及火雞肉汁滋味更加迷人,禮籃另贈鮮綠時蔬藜麥沙拉、更有象徵秋日豐收的松露薯泥、蘑菇栗子。建議售價5,680元。限12月24日前遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山店預訂販售。晶華酒店 潘娜朵尼禮籃主廚私房獻出傳承至今6世紀且作工繁雜的手工義大利經典糕點「Panettone Bread潘娜朵尼」,主廚嚴選在地水果如橘子丁、檸檬丁及葡萄乾融入麵糰中,不甜而又微酸的口感,精美的鐵盒包裝讓節慶送禮充滿濃濃異國風情。建議售價980元。限12月24日前遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山店預訂販售。L'Atelier de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳 耶誕禮物濃郁的法芙娜巧克力製成6吋蛋糕,12月20日~12月25日在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山店預訂販售。建議售價1,380元。為現做商品,建議最佳賞味期在24小時內食用完畢。絹絲谷SILK SWEET 涵心經典熟成乳酪蛋糕禮盒6大經典熟成乳酪,夾心美味再升級。包含切達、康堤、布列、帕瑪森、高達、曼徹格乳酪6款熟成乳酪蛋糕,6入建議售價2,880元。冷藏保存7天、冷凍保存20天。Sweet Chen 金磚棉花糖布朗尼以薄如蟬翼的食用金箔,一層層的貼覆在經典棉花糖布朗尼上,整條金磚閃耀著無比尊貴的光芒,貴氣逼人送禮體面。長18X寬6X高5cm,約300g建議售價3,280元。常溫保存5天、冷藏保存10天(含到貨日)。聖誕限定 YOKU MOKU喜饌濃巧禮盒YOKU MOKU每年都會邀請到法國知名插畫家Ms. Clyv.合作,此款以「我們已經抵達車站了」為主題,是一幅充滿喜悅的插畫,描繪聖誕老人乘坐迷人的火車到達村莊,受到村民們熱情歡迎。46入建議售價1,980元。保存期限30天。岡佳樂夫Goncharoff 聖誕豪華綜合禮盒打開禮盒經典美味的蛋捲,餅乾口味豐富,香甜的巧克力還有香濃的小餅乾是下午茶及送禮的最佳選擇。36入建議售價1,998元。聖誕限定 神戶風月堂迷你法蘭酥神戶風月堂推出如繪本般的傳奇美味法蘭酥,一同歡樂迎接耶誕節。12入建議售價620元。常溫保存30天。絹絲谷SILK SWEET 珍時黑巧克力珠寶禮盒集結3種不同品種頂級莊園可可,分別有75%CHUAO村莊金獎可可,80%全心零蔗糖可可 & 86%厄瓜多古老莊園銅獎可可。每盒3入、每入6片裝建議售價1,980元。冷藏保存90天。IWS愛望英國糖果屋 Sara Miller聖誕12日大方糖果禮盒I Want Sweets Sara Miller聖誕12日大方糖果禮盒是一款華麗的節日禮品,設計靈感源自聖誕節12日典故。禮盒上有著鮮豔的色彩與節日圖案,外盒設計充滿金箔細節,呈現高雅與歡樂氛圍,充滿節日儀式感。內含Millions Allsorts 綜合百萬粒軟糖8g3包、Mini Jelly Babies QQ寶貝水果軟糖13g 3包、Taveners Wine Gums紅酒軟糖16g3包、Frisian Flying Saucers飛碟糖2g 3包、英國F&M經典紅茶獨立包2g 12包建議售價990元。常溫保存180天。Sweet Chen 金絲絨耶誕花圈禮盒採用雪國空運來台的新鮮諾貝松、藍柏、索拉花、藤球、松果與肯尼卡乾果所製作的耶誕花圈,呈現最正宗耶誕風,無論用來裝飾蛋糕、送禮或當作家飾品都超有氣氛。在紅絲絨蛋糕表層覆蓋上食用金箔,絕頂奢華、絕無僅有,必成為最吸睛的焦點。諾貝松花圈直徑24cm、金絲絨蛋糕5吋約700g,建議售價4,980元,冷藏保存5天(含到貨日)。Sweet Chen Mini Moët香檳禮盒手工製作私房點心,搭配法國頂級香檳Moët & Chandon熱銷全球的Moët Impérial Brut。內含酩悅迷你香檳Moët Impérial Brut Mini1罐、金球布朗尼1罐、法式草莓棉花糖1罐和三盆綜合堅果1罐、俄羅斯軟糖1罐建議售價3,680元。常溫保存7天、冷藏保存14天。耶誕佳節好禮在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。