時間進入12月，北方冷空氣一波接著一波南下影響台灣，本週水氣也有所增加，那今年入冬「第一波降雪」何時會出現？中央氣象署預報員張峻堯表示，本週降雨機率雖然提高，但高山下雪的機率還不高，下週三（12/11）後有觀察到更強的冷空氣趨勢，屆時較有機會降下初雪。
氣象署說明，冬季時，只要「水氣夠多且氣溫夠低」的情況下，台灣包括玉山、武嶺、合歡山等，不少山區都有下雪的機會，不過當水氣、氣溫其中一項條件較為不足時，可能只會有「冰霰、霧淞」等自然景象發生。
至於今年入冬首波降雪，預報員張峻堯指出，本週二（12/3）開始，東北季風增強，一直到週末，北部、東半部、各山區都有降雨機率，不過雖然氣溫夠低，「但濕度還不到位」，因此今年入冬初雪，可能要看下週三後更強的冷空氣是否達到條件，由於屬於後期預報，氣象署將持續觀察。
此外，氣象署也說明，台灣最高峰「玉山」發生初雪的正常時間，落在每年11/9至12/26之間，中間平均值為12/2，但在地球暖化的背景下，初雪時間在近幾年都有明顯的延後。玉山初雪最早是1986至1987年冬季的10/1，最晚則是2018至2019年冬季的1/21。
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至於今年入冬首波降雪，預報員張峻堯指出，本週二（12/3）開始，東北季風增強，一直到週末，北部、東半部、各山區都有降雨機率，不過雖然氣溫夠低，「但濕度還不到位」，因此今年入冬初雪，可能要看下週三後更強的冷空氣是否達到條件，由於屬於後期預報，氣象署將持續觀察。
此外，氣象署也說明，台灣最高峰「玉山」發生初雪的正常時間，落在每年11/9至12/26之間，中間平均值為12/2，但在地球暖化的背景下，初雪時間在近幾年都有明顯的延後。玉山初雪最早是1986至1987年冬季的10/1，最晚則是2018至2019年冬季的1/21。