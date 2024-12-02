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▲氣象署提醒，未來一週受到東北季風影響，台灣水氣越來越多，北部、東半部降雨機率高。（圖／中央氣象署）

▲氣象署統計，台灣最高峰「玉山」發生初雪的正常時間，落在每年11/9至12/26之間，中間平均值為12/2。（圖／中央氣象署）

時間進入12月，北方冷空氣一波接著一波南下影響台灣，本週水氣也有所增加，那今年入冬「第一波降雪」何時會出現？中央氣象署預報員張峻堯表示，氣象署說明，冬季時，，不過當水氣、氣溫其中一項條件較為不足時，可能只會有「冰霰、霧淞」等自然景象發生。至於今年入冬首波降雪，預報員張峻堯指出，本週二（12/3）開始，東北季風增強，此外，氣象署也說明，。玉山初雪最早是1986至1987年冬季的10/1，最晚則是2018至2019年冬季的1/21。