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▲陳傑憲（左）和綺綺（右）以Gucci套裝現身。（圖／記者李政龍拍攝）

▲陳傑憲和綺綺一現身紅毯，立刻掀起全場尖叫。（圖／記者李政龍拍攝）

「最強台灣隊長」陳傑憲在世界12強賽冠軍戰中的表現出色，讓他圈粉無數，認為他又強又帥，加上愛老婆又愛家，收服大批台日球迷的心。今（2）日GQ Men of the Year 2024年度風格大賞（GQ MOTY 2024）在信義區盛大登場，陳傑憲和綺綺一起壓軸踏上紅毯，夫妻倆以Gucci套裝現身，不僅綺綺一雙長腿辣翻全場，陳傑憲的西裝扮相更是讓現場尖叫聲不斷，幾乎響徹信義區，他也笑說：「今天跟在球場上是不同帥氣。」GQ Men of the Year 2024年度風格大賞紅毯星光熠熠，陳傑憲、「韓哥」姜成鎬、Energy、李洋與王齊麟、ØZI、派偉俊、傻子與白痴、蔡詩芸、吳思賢、詹懷雲、施柏宇、范少勳、林予晞等人都現身紅毯，其中劉奕兒談到明年新計劃，透露雖然現在還需要保密，但大家可以期待一下，「還是希望大家可以去看《女兒的女兒》。」而施柏宇接下來也有很多學生角色和大家見面，樂團「傻子與白痴」也帶來好消息：「明年會推行新單曲，目前在製作中，這會磨比較久，前一張已經拿獎，下一張不能漏氣，安靜的野獸不能太張揚。陳傑憲和綺綺一現身紅毯，立刻掀起全場尖叫，陳傑憲還自誇：「今天跟在球場上是不同帥氣。」他透露和老婆已經很久沒有兩人時間，藉著這次活動有點兩人世界，暫時把小孩交給岳母照顧，直呼能參加很開心，綺綺也說，以前會對老公的穿搭比較有意見，陳傑憲的穿搭風格都比較輕鬆、運動，因此在選擇的時候也會稍微討論，陳傑憲附和，「女生的審美觀比我好，她覺得好看，我也能更有自信的出門。」綺綺先前才在節目上抱怨老公不夠浪漫，被主持人問及陳傑憲做過最浪漫的事，他笑說是剛懷首胎的第一個生日，「那是我們在一起以來，他第一次準備驚喜，找很多朋友幫我慶生，準備生日驚喜。」一旁陳傑憲立刻急著補充，「她看上她喜歡的東西，我也會透過朋友去找那樣東西送給她。」積極為自己平反。