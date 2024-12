我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲(左)和綺綺(右)以Gucci套裝現身。(圖/記者李政龍拍攝)

▲陳傑憲和綺綺一現身紅毯,立刻掀起全場尖叫。(圖/記者李政龍拍攝)

「最強台灣隊長」陳傑憲在世界12強賽冠軍戰中的表現出色,讓他圈粉無數,認為他又強又帥,加上愛老婆又愛家,收服大批台日球迷的心。今(2)日GQ Men of the Year 2024年度風格大賞(GQ MOTY 2024)在信義區盛大登場,陳傑憲和綺綺一起壓軸踏上紅毯,夫妻倆以Gucci套裝現身,不僅綺綺一雙長腿辣翻全場,陳傑憲的西裝扮相更是讓現場尖叫聲不斷,幾乎響徹信義區,他也笑說:「今天跟在球場上是不同帥氣。」GQ Men of the Year 2024年度風格大賞紅毯星光熠熠,陳傑憲、「韓哥」姜成鎬、Energy、李洋與王齊麟、ØZI、派偉俊、傻子與白痴、蔡詩芸、吳思賢、詹懷雲、施柏宇、范少勳、林予晞等人都現身紅毯,其中劉奕兒談到明年新計劃,透露雖然現在還需要保密,但大家可以期待一下,「還是希望大家可以去看《女兒的女兒》。」而施柏宇接下來也有很多學生角色和大家見面,樂團「傻子與白痴」也帶來好消息:「明年會推行新單曲,目前在製作中,這會磨比較久,前一張已經拿獎,下一張不能漏氣,安靜的野獸不能太張揚。陳傑憲和綺綺一現身紅毯,立刻掀起全場尖叫,陳傑憲還自誇:「今天跟在球場上是不同帥氣。」他透露和老婆已經很久沒有兩人時間,藉著這次活動有點兩人世界,暫時把小孩交給岳母照顧,直呼能參加很開心,綺綺也說,以前會對老公的穿搭比較有意見,陳傑憲的穿搭風格都比較輕鬆、運動,因此在選擇的時候也會稍微討論,陳傑憲附和,「女生的審美觀比我好,她覺得好看,我也能更有自信的出門。」綺綺先前才在節目上抱怨老公不夠浪漫,被主持人問及陳傑憲做過最浪漫的事,他笑說是剛懷首胎的第一個生日,「那是我們在一起以來,他第一次準備驚喜,找很多朋友幫我慶生,準備生日驚喜。」一旁陳傑憲立刻急著補充,「她看上她喜歡的東西,我也會透過朋友去找那樣東西送給她。」積極為自己平反。