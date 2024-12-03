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民眾黨黨代表選舉將在本週六（7日）登場，不過，嘉義市同額競選候選人王冠鈞，日前則被黨員「老司雞」何景榮質疑有暴力討債前科。黨秘書長周榆修表示，經審視王冠鈞參選資格，「就是符合規定」，突然放大檢視，明顯「又有好事者想要渲染成民眾堂」。民眾黨秘書長周榆修昨在《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》接受主持人黃光芹專訪，被問到日前淡江大學助理教授何景榮在網路節目中，直指民眾黨嘉義市黨代表候選人王冠鈞有暴力討債、燒人下體毛髮的前科，而且因同額競選，幾乎等同只要參選就能當選，呼籲小草應該注意，避免再度陷入「民眾堂」爭議。對此，周榆修則說明，依台灣民眾黨黨職選舉辦法第12條，其中有5款規定，若違反則不得登記為候選人或應解職，但經查王冠鈞並沒有符合的事由；他也批評，王冠鈞突然被放大檢視，更凸顯外界雙標，且明顯又有好事者想要渲染成「民眾堂」。周榆修直言，台灣很悲哀的就是，明明都照規定走，但若要依照每個人不同的品評而去檢討誰不符合參選資格，「這程度上還是有落差」。他表示，經過審視結果就是如此，「王冠鈞就是符合規定」。