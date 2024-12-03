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中華棒球代表隊在世界12強勇奪冠軍，創史上最佳成績，舉國歡騰，兼任中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌，在比賽期間奔走，功不可沒，賽後的新聞曝光度也大增，外界看好他2026年代表民進黨再戰台中市長。不過資深媒體人董智森說，12強的風光只是一時的，另一民進黨立委何欣純參選台中市長的機會較高。台中市8席立委，民進黨只剩蔡其昌與何欣純兩席，蔡其昌2005年首度當選立委，但2008年連任失敗，2012年重返立院連任立委迄今，還曾擔任過立法院副院長，2022年蔡其昌就曾參選台中市長挑戰現任市長盧秀燕，但得票率僅38.93%。何欣純是2011年因日前過世的前立委簡肇棟酒駕肇事逃逸請辭，投入補選後順利當選，並擔任立委迄今。2016年時何欣純還是全台中市最高票，2020年不只是全市最高票、還是全國最高票連任成功。董智森在節目《週末大爆卦》表示，蔡其昌雖然因為這次12強賽增加很多媒體曝光，但這都是一時的，且實際上，何欣純比蔡其昌還要強，台中綠營基層也都比較支持何欣純，加上盧秀燕2026即將卸任，對民進黨會是一個機會。