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台灣民意基金會日前公布民調，被問到最欣賞與最不欣賞的六都市長時，台中市長盧秀燕是最欣賞的市長、獲最不欣賞的比例也最低。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從數據分析，盧秀燕獲不分年齡、種族的欣賞，2028年若藍白合，盧秀燕搭配民眾黨立院黨團總召黃國昌參選，民進黨將面臨很可怕的對手。根據台灣民意基金會民調，當問到：「在目前六都市長，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁等六人當中，您最不欣賞的是哪幾位？（可複選）」結果發現：台灣人最不欣賞的六都市長，依序是：陳其邁27.1%、黃偉哲16.8%、新北市長侯友宜13.7%、蔣萬安13%、張善政9%、盧秀燕8.9%。游盈隆在節目《POP大國民》說，盧秀燕不只獲藍營支持，民眾黨也有6成8支持者盧秀燕，尤其盧秀燕找民眾黨前立委蔡壁如進台中市府，相當深謀遠慮，即使未來民眾黨柯文哲被判刑，這股挺盧秀燕的力量也不會消散。游盈隆說，2028年大選如果是藍綠一對一對決，盧秀燕代表國民黨參選，又獲民眾黨高度支持，大選結果難以想像；若藍白合，盧秀燕搭配黃國昌，民進黨就得面對非常可怕的對手了。