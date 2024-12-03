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台中46歲「阿心姨」近年來因講話越來越大聲，跟丈夫吵架時，更是屢屢罵到「燒聲」，家人帶她就醫，檢查發現耳膜完整、無化膿流湯，但左耳聽力竟衰退到中度聽損，醫師安排斷層掃描後，確認中耳沒有感染或腫瘤，診斷是「耳硬化症」惹禍，經執行聽小骨重建手術後總算恢復正常聽力，也重拾端莊形象。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳厚匡表示，「耳硬化症」(Otosclerosis)是一種影響聽力的疾病，常見於中年女性，且多數患者的病情發展緩慢，初期症狀並不明顯，隨著病情加重，患者聽力逐漸下降，因為症狀改變緩慢，往往會被認為是老化的正常狀況，因而失去治療黃金時間。以「阿心姨」為例，她就診時自述左耳聽力逐漸衰退，還伴隨耳鳴，不僅電視音量越開越大，也常聽不清楚家人的對話，甚至跟丈夫吵架時，往往越吵越用力，夫妻感情逐漸失和，子女們擔心狀況惡化，於是堅持帶她看醫師，「不然每天雞犬不寧也不是辦法」。陳厚匡指出，患者到院後，先詢問其病史、聽力下降時間及相關家族史，並安排理學檢查與聽力檢查，確認是「傳導性聽力損失」而非「感音神經性聽力損失」，之後藉由CT斷層掃描，排除可能病因如中耳炎或中耳腫瘤後，果然在鐙骨底板發現中耳骨質病變，確認是「耳硬化症」惹的禍。陳厚匡強調，耳硬化症典型特徵是鐙骨周圍緻密骨頭結構改變，病變骨頭被吸收後，由海綿狀血管性骨骼取代，最後形成硬化骨質取代海綿狀骨骼，此異常骨骼生長可能會導致鐙骨底板發生機械性固定，並破壞聽骨鏈傳遞聲音，使得聲音無法有效傳遞至內耳，從而造成傳導性聽力損失。經統計，耳硬化症常見於白種人，並以女性患者較多(臨床上女性比男性約為二比一)，常見症狀是聽力變差及耳鳴，聽力變化是漸進性聽力受損且通常兩耳為不對稱的聽力表現，發生年紀多為三十至四十多歲，初期多以40-60分貝的傳導性聽力受損，但仍有10%病人會進展至混和性或感音性聽損；第二個常見症狀為耳鳴，約有一半以上的病人會發生耳鳴，可能為嗡嗡聲、嘶嘶聲、蟬叫聲等，另其它較少見的症狀包括頭暈、平衡感變差。陳厚匡提醒，若患者聽損屬於輕微程度或不適合接受手術，可根據需求選擇助聽器協助，以調整其音量和音質達到最佳效果，並定期追蹤聽力檢查監測病程進展，至於「鐙骨手術」（又稱耳硬化症手術）需將病變的鐙骨部分截除，並替換為人工聽小骨來改善聲音的傳導，經驗豐富的外科醫師進行手術時，成功率可以高達80%以上，此患者術後左耳聽力大幅改善，也避免依賴助聽器。陳厚匡呼籲，耳硬化症有可能會進展至耳蝸內耳，造成更嚴重的聽力受損，加上另一耳也有發病風險，建議術後務必長期追蹤和監測，才能及時掌握病情變化，否則聽力可能會持續加劇，影響到日常生活，民眾若發現常聽不清楚對方講話或自己越來越大聲，都可能是聽損前兆，可就醫檢查，預防病情惡化。