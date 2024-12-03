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台中市某國小六年級學生，今年3月因持樂樂棒打老師，隔天雖道歉，但老師仍報警，該生在校園無人陪同下被警察帶走，市長盧秀燕昨（2）日怒斥校長領導無方及老師不適任，結果臉書遭基層教師灌爆。盧秀燕今（3）早坦言太早下結論，應該先了解前因後果，她向該老師致歉。律師何蔚慈說，警察的作法太草率，老師想用這種方法警惕學生，也有可議之處。青年民主協會副理事長何蔚慈說，根據《少年事件處理法》的移送程序，這名學生應該已經滿了 12 歲，才會被移送，但即使如此，警方並沒有經家長同意，就把學生帶到警局，依照法律規定，對於非現行犯，警察要請少年到警局做筆錄，要先核發通知書，要家長陪同學生到警局做筆錄。何蔚慈說，學生如果經合法通知不到場，警察可報請少年法院法官核發同行書，強制其到場；如果是嚴重犯罪行為，警察可採用逕行同行 的方式，讓少年法院法官事後同意，但基本上必須要是相當嚴重且緊急的情形，才能使用到「逕行同行」的作法，若無法官核准就先抓人，警方也必須立即事後報請同意，若法官不同意就必須立即放人。何蔚慈說，從新聞上判斷，警察讓小六學生回警局，很顯然幾乎不符合上面各項程序，沒有發通知書、沒有少年法院法官的同行書、沒有逕行同行的前提情形發生，很可能是警方實務上創造出來「自願同行」的作法，也就是讓你自願跟著警察回去警局作筆錄，你的人身自由並沒有被拘束，對於可能剛滿 12 歲的少年，能不能自願同行，這是非常有爭議的。何蔚慈說，老師已經是在「事發」隔天才報案，警方可到學校確認有無監視器等證物，對於師生雙方做筆錄，實在沒有在上課時間讓師生都到派出所做筆錄的必要；另外，老師案發後隔天選擇不去派出所報案，而選擇在校內打 110 請警察來，這是整件事情最為詭異的地方。「很顯然在這個老師的教育理念中，是想透過打電話要警察來，來給學生警惕，這樣的行為是不是適當，這個恐怕就是每個人自己心裡有一把尺了。」