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中國迅速擴張的石化產業衝擊韓國，近日韓國媒體大篇幅韓國四大石化廠現況，財信傳媒董事長謝金河就指出，不少韓國主力產業當年對中國市場都充滿希望，如今「遭到中國獵殺」，其中虧損慘狀最嚴重的是樂天化學，為救亡圖存公司一直在賣廠求現，並稱實際上就連鋼鐵、水泥產業也「看起來比台灣還慘」。謝金河在臉書發文指出，韓國過去八大主力產業，如今只剩一項有優勢，「韓國出口前15個主力產品，如今有10項被中國超越，而中國的報價只有韓國30%到70%」，他提到近日韓媒大幅報導韓國四大石化廠的慘況，其中最慘的是樂天化學（Lotte Chemical），第三季本業虧損4136億韓元，換成美元約3億美元左右，這是樂天化學本業的持續虧損，而且為了救亡圖存，樂天化學一直在賣廠求現。「比較可怕的是，樂天化學股價持續下跌不止，樂天化學從338000跌到62200韓元，今年股價下跌57%，看起來比台塑還慘。跟著樂天化學一起慘的還有韓華化學，錦湖石化，三星化學，SK化學，大韓化纖。」另外他也指出還有其他「慘業」如鋼鐵業，謝金河提到自己十幾年前曾造訪過釜山的世界級大廠浦項，「最近浦項股價從76.1萬跌到28.25萬韓元，和中鋼一樣，浦項也是中國鋼品殺價的受害者，最近浦項把中國最後一座生產線都賣掉。以不鏽鋼為主的現代製鋼股價從63000跌到20100韓元⋯⋯。」水泥產業也並無例外，他提到如今韓國的現代水泥股價從91900跌到14030韓元，松信水泥從20200跌到7730韓元，「看起來比台灣還慘」。謝金河指出，「這些遭到中國獵殺的慘業在2015年中韓簽署FTA之際，對中國市場都充滿希望。而在那個時候，台灣的媒體則如喪考妣，都說台灣不用玩了！有人形容這是核爆，鐵達尼號撞到山，台灣經濟將成一片焦土，那個時候的總統馬英九更跳出來恐嚇。」他也提到當時中韓簽FTA的時機，韓國人均所得超過台灣一萬美元，如今台灣後來居上，「三星這些年技術遭到中國剽竊，從面板，LED，到手機，如今連記憶體也失去優勢，市值剩不到台積電四分之一。把韓國帶進中國殺戮市場的，看起來是文在寅政府！」