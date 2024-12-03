我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人本基金會指某國小總務主任以壓制在地、關進倉庫等方式不當管教特殊孩子。（圖／人本教育基金會提供，2024.12.03）

▲多位台中市議員與人本基金會陪同家長開記者會。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.03）

繼昨天爆發的警察抓走小學生，台中市特殊孩子和老師的校園衝突連環爆！一位爸爸今天在人本教育基金會、民代陪同下，出面指控某國小前校長及總務主任不當對待小三學生，不僅上拋下甩、關小黑屋，還逼迫學生轉學，甚至當面罵家長「賴著不走」！教育局強調早已督促學校加速調查，並無不了了之。台中市議員李中昨天才揭發，今年3月一名有過動現象的小六生，用樂樂球棒攻擊老師，隔天他在學校被警察抓走。今天再有家長在人本教育基金會、多位台中市議員陪同下，指控另一所小學的校長與主任，聯手逼走他的孩子。家長表示，他的孩子有過動現象和亞斯伯格症，他發現海線某國小一個班級僅4個孩子，相信孩子可以受到更好的照顧，於是小二時將孩子轉學。但校方表示缺乏特教老師，先是要求家長自費聘請專業陪讀員，但夫妻倆請不起，便輪流向公司請假陪讀，直到孩子在新環境穩定適應才停止。豈料夫妻倆停止陪讀後，孩子就被學校王姓總務主任盯上，每每在孩子情緒激動時，拿手機對著臉拍、激化情緒，即使家長與輔導員事後多次勸阻，總務主任卻辯解「只是作勢要打給家長、要讓孩子情緒冷靜下來」。家長說，孩子長期由輔導諮商系統追蹤輔導，自從被針對後，孩子在不友善的環境嚴重焦慮、情緒不穩，行為退化，原本每3個月要去身心科回診，變成2個月回診6次。王姓主任持續以孩子情緒激動等理由，將他壓制在地、關進倉庫小黑屋，最後校長以「我們學校不是特殊學校」，「學校沒有人力沒有資源」等理由要求轉學。家長透露原本不願轉學，但孩子已嚴重焦慮，不停摳手上傷口、頻繁洗手，甚至有輕生念頭。今年暑假他將孩子轉學其他學校的一般班級，在新環境適應良好。但家長不滿在最無助時，持續向教育局及市府1999專線反映，卻遭敷衍回應，對於孩子遭師長霸凌，學校拖到9月原校長退休後才啟動調查，日前調查結果出爐，認定王姓主任行為不成立霸凌，也未調查是否不當管教。對此台中市教育局表示，依據《特殊教育法》，家長只要提出特殊教育鑑定需求，學校必須主動說明申請方式並提供協助，更不能以無輔導資源等理由，強迫學生轉學。該案並無不了了之，教育局早已督促學校積極調查，前校長和主任目前都被調查中，如有違失必定嚴懲嚴辦。