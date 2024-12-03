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▲許多中國媒體入口網站和抖音等社群平台形容馬龍參訪中山女高，如同進了盤絲洞，掀起議論。（圖／翻攝自抖音）

馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍領銜的中國學生團來台，馬龍因具有中共黨員身分，引發關注。自11月27日來台後，許多中國媒體和中國相關社群平台大肆炒作，其中一段馬龍在參訪中山女高的歡迎影片，更被中國媒體與社群平台形容為進入「盤絲洞」，惹出爭議。馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生11月27日訪問台灣，傳出成員包含具有共青團身分，就連馬龍也有中國共產黨員身分、馬龍訪台首站前往中山女中，近日在社群平台引發許多討論。馬英九基金會當時宣稱「未安排接觸學生」，但現場出現許多被安排好的中國媒體，拍攝到馬龍進入中山女高校園後，一群女學生包圍搶合照的畫面，中國媒體資訊網站今日頭條以及搜狐等入口網站和社群平台，皆以「馬龍到中山女中像進了盤絲洞」來形容，更稱馬龍臉嚇得都白了，受到大批女學生歡迎。至於「盤絲洞」究竟是什麼意思？這是名著《西遊記》中描述唐僧師徒四人西行途中，遇上了七隻蜘蛛精化作的美女的地點，豬八戒被迷惑而被抓，唐僧也被騙進盤絲洞中，一度面臨殺身之禍。中媒將馬龍踏進中山女高形容為盤絲洞，間接代表將女學生比喻為蜘蛛精，掀起激烈討論，目前相關畫面已被中國央視、抖音等工具，被用作宣傳畫面，塑造馬龍來台極度受到歡迎的樣貌。