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2024年進入最後一個月，中國語言文字權威期刊《咬文嚼字》週二（3）公布了今年中國的「2024年十大流行語」，其中就包含「數智化、智慧向善、未來產業、city不city、硬控、水靈地、班味、鬆弛感、銀髮力量、小孩哥哥/小孩姊姊」等流行詞彙。中國國家語言文字推廣基地、權威期刊《咬文嚼字》指出，每年的「十大流行語」由語言文字專家研究全年中國網路和大眾媒體中頻繁出現的「熱詞」評定，該期刊主編黃安靖就稱，「語言是社會的一面鏡子，今年流行語折射出的時代特徵十分鮮明。」根據期刊介紹「十大流行語」文章，包含「數智化、智慧向善、未來產業、city不city、鬆弛感、銀髮力量、小孩哥哥/小孩姊姊」等詞彙，今年都曾被中國當局在官方場合使用，可謂經「官方認證」，至於「硬控、水靈地、班味」則更多是網路上習慣用語擴及到普羅大眾。該篇文章也分別介紹十大流行語出處、使用場合等，以下為《咬文嚼字》解釋內容。一、數智化指的是數位化和智慧化的融合體，「即在數位化的基礎上，引入智慧化的高級技術，如自主學習、決策優化、預測分析等，從而提高生產效率、優化資源配置、提升管理水平和創新能力。數智化是新型工業化的鮮明特徵，是形成新質生產力的重要途徑。中共二十屆三中全會提出，支持企業用數智技術改造提升傳統產業。通過人工智慧＋工業製造、人工智慧＋生成設計、人工智慧＋教育、人工智慧＋醫療、人工智慧＋金融等『數智技術』，推動傳統產業數智化轉型。」二、智慧向善，指人工智慧的發展必須有利於更好增進人類的福祉，既能夠推動產業變革和經濟發展，又能夠讓社會更加美好，實現可持續發展。中國高度重視人工智慧的發展、安全和治理。2023年10月，在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上中方提出《全球人工智慧治理倡議》，強調堅持「以人為本、智慧向善」，為世界提供了基於人類命運共同體理念的治理新視角。2024年5月，習近平主席應邀對法國進行國事訪問，中法兩國發表的聯合聲明中指出，「中法兩國充分致力於促進安全、可靠和可信的人工智慧系統，堅持『智慧向善（AI for good）』的宗旨」。2024年6月12日，習近平主席在向聯合國貿易和發展會議成立60週年慶祝活動開幕式發表影音致辭時再次強調，「堅持以人為本、智慧向善，在聯合國框架內加強人工智慧規則治理」。「以人為本」「智慧向善」的發展理念，已成為打造全球人工智慧良好生態的基石。三、未來產業，指由前沿技術驅動，具有戰略性、引領性、顛覆性的前瞻性新興產業，包括未來製造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等新賽道。2023年，習近平總書記在黑龍江考察調研時指出，「整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力」。2024年1月，習近平總書記在二十屆中央政治局第十一次集體學習時再次強調，「我們要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，佈局建設未來產業，完善現代化產業體系」。未來產業的突破和發展，將為中國乃至全球的經濟發展帶來新的動力和變革。四、city不city。美國博主「保保熊」用短影音記錄在中國旅遊經歷，影音中他和妹妹對話：「上海city不city啊？」「好city啊！」「city」本義是城市，也可指城市化的。保保熊表示，他對話中的「city」指的是時髦、洋氣、現代化，又指刺激、開心的感覺。「city不city」即「時髦不時髦」「洋氣不洋氣」「現代化不現代化」，「好city」即「好刺激」「好開心」。保保熊的影音走紅後，「city不city」成為超級流行語。自中國實施144小時過境免簽政策以來，越來越多的外國朋友來華觀光旅遊，中國旅行影音成為許多海外博主的「流量密碼」，美景美食、高鐵出行以及熱情好客的中國人民，讓外國友人直讚「city」。2024年7月4日，中國外交部發言人毛寧在回應「city不city」流行話題時表示，中方將不斷優化人員往來便利措施，讓外國朋友們在中國旅行更方便，更舒適。「中國就在這裡，歡迎大家來！」五、硬控。「控」即控制，「硬控」即強行控制。「硬控」一詞最早來源於遊戲，指使遊戲玩家在一定時間內無法操控自己角色的一類技能。如今，「硬控」一詞的使用逐漸擴展到了更為廣泛的社交語境中，用來形容某個事物或現象對某人產生強烈吸引力，讓人無法轉移視線和關注。網絡上常說的「××硬控我×秒」「××硬控我×分鐘」，表達的就是某種事物非常吸引人，讓人短期內完全淪陷，身不由己。六、水靈靈地×××。 「水靈靈」多用來形容人漂亮而有精神，也用於形容動植物等潤澤、有生氣。「水靈靈地×××」出自一位韓國女歌手在展示照片拼貼畫時說的話：「我就這麼水靈靈地在中間，周圍都是可怕的姐姐們。」網友們紛紛效仿造句，將「水靈靈地」與各類詞語搭配，形容某種行為生動、鮮活或值得稱道、引人關注。其使用語境逐漸擴大，可用於強調、突出，如「咱們一起水靈靈地出發吧」，也可用於調侃、自嘲，如「他（我）就這麼水靈靈地被開除了」。七、班味。上班工作後，由於任務繁重、條件艱苦、關係複雜等，人們表現出眼神疲憊、面容憔悴、不修邊幅等狀態。這種狀態即「班味」。「班味」的走紅源自網文《一旦上過班，你的氣質就會改變了》：「只要上過班，就會沾染上了班味，再也去不掉了。那種上過班的疲憊氣質真的是模仿不出來的。」網友熱議「班味」，既分享自己的「班味」表現，也分享告別「班味」、平衡工作和生活的種種努力，如旅遊、休假、社交、文娛等。「去除班味」「洗掉班味」等說法因此也廣為傳播。八、鬆弛感。「鬆弛」既可指不緊張，也可指不嚴格。如今的「鬆弛感」一般指面對壓力時從容應對、善待自己、不慌張、不焦慮的心理狀態。「鬆弛感」走紅源自一位博主的旁觀經歷：一家人出門旅遊，所有行李都被退回，但他們沒有吵鬧，也沒有生氣崩潰、相互指責，而是重排行程，氣氛全程鬆弛。博主將此事上傳後，「鬆弛感」引發熱議。2024年巴黎奧運會期間，「鬆弛感」火遍全網。中國隊「00後」小將出征奧運表現出的「鬆弛感」引人矚目。他們面對壓力應對自如，以「新世代的鬆弛感」和陽光心態展現滿滿的青春自信，取得了令人信服的比賽成績。九、銀髮力量。「銀髮」借指老年人，「銀髮力量」指老年群體在社會各個領域產生的不可忽視的力量。2024年10月9日，在重陽節即將來臨之際，習近平總書記給「銀齡行動」老年志願者代表回信，向全國的老年朋友致以佳節問候：「希望廣大老年朋友保持老驥伏櫪、老當益壯的健康心態和進取精神，既要老有所養、老有所樂，又要老有所為，為推進中國式現代化貢獻‘銀髮力量’。」如今，越來越多的老年朋友參與到志願服務、文化教育等活動中來，為社會發展注入源源不斷的「銀髮力量」。「銀髮」族詞語也不斷發展壯大，如「銀髮浪潮」「銀髮市場」「銀髮經濟」等。十、小孩哥／小孩姐。「小孩」指的是兒童、幼兒，泛指未成年人。「哥」「姐」若用於非親屬關係，一般是敬稱，指年齡與自己相仿或稍大的人。「小孩哥／小孩姐」指的是在某方面具有過人才能的孩子。他們年紀雖小，卻擁有非凡才能，成年人自嘆不如，便在「小孩」後加上表示敬意的「哥／姐」稱呼他們。有「小孩哥」11歲能造「火箭」，有「小孩姐」14歲創下奧運紀錄，均產生廣泛影響。如今，社會越來越注重孩子個性發展和綜合素質培養，孩子們獲得了更多機會發揮潛能，也獲得了更多支持和肯定。「小孩哥／小孩姐」的流行有現實的社會基礎。