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我國總統賴清德出訪南太平洋友邦並過境夏威夷，傳出中國可能展開軍演作為報復。對此，《路透社》報導透露台灣當局正在密切關注中國航母遼寧號的動向，並引述在台北的消息人士透露，中國最快於本週末展開軍演的可能性相當高。《路透社》報導指出，中國非常不喜歡賴清德，消息人士表示，中國可能會在賴清德的太平洋之行期間舉行新的軍事演習。我國國防部發言人孫立方少將在例行記者會被問到中國是否將於本週末軍演時，不願正面答覆，僅表示已掌握遼寧艦所在位置。孫立方說國防部認真看待敵情，非常嚴肅地處理此事，「我們的準備工作非常紮實，不懼怕任何威脅」。一位消息人士告訴《路透社》，台灣周邊海域比平時「更加繁忙」，這可能是中國為演習進行準備。另一位消息人士對《路透社》表示，這次不同尋常的冬季演習將是中共解放軍所需要的訓練，如果共軍想要在一年中的任何時間都能攻打台灣的話。消息人士指出，一支往俄羅斯海軍編隊，包含3艘巡防艦、1艘補給艦，2日靠近距台灣東南海岸約24海里的毗連區，並與1艘中國驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。消息人士還補充，「中國一直在磨練夜間作戰能力，能夠在惡劣天氣下作戰是他們需要掌握的另一項技能」。針對中國可能發動軍事演習，總統府發言人郭雅慧之前曾表示，確保台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共同利益。她強調，「若中國假借台灣總統出訪為藉口進行軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁」。郭雅慧呼籲北京放棄損人不利己的單邊行為，回到以規則為基礎的國際秩序。