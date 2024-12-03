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▲賴清德出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵儀式。（圖／記者陳佩君攝，20234.12.3）

▲賴清德出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵儀式，馬國總統海妮陪同。（圖／記者陳佩君攝，20234.12.3）

總統賴清德出訪友邦馬紹爾群島，於當地時3日下午赴「馬久羅醫院」視察，其中，該醫院的主治醫師David LO Alfred曾透過台馬雙邊醫療合作到台灣唸醫學系，現在更是「台灣女婿」，老婆為駐馬護理師徐韻婷。David受訪時表示，台灣與馬紹爾群島之間關係已持續很長一段時間，且台灣在許多方面都有貢獻。賴清德上任後首次出訪，選擇太平洋3友邦，並過境夏威夷與關島，他下午出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵儀式，在馬國總統海妮陪同下，受到熱烈迎接、獻上花圈歡迎。值得關注的是，台馬之間的雙邊醫療合作推動「十年養成醫師計畫」，馬紹爾學生先是到台灣唸醫學系，需要四年，回來馬紹爾後，由雙和醫院接力後續實習醫師計畫，需要一年，實習醫師計畫結束後，再在當地完成不分科訓練，需要一年，最後再回到台灣進行住院醫生訓練，需要四年；目前已有一位馬紹爾籍醫師完成，正是赴馬紹爾駐點的台籍護理師徐韻婷丈夫David LO Alfred醫師。徐韻婷表示，他在馬紹爾的第3年，雙和醫院開始建置實習計畫，當時David LO Alfred醫師是第一位接受實習計畫的學生，雙和醫院希望已經很熟悉馬紹爾當地狀況的徐韻婷能夠留下，因此開啟了與David之間的緣分。David受訪時則說，台灣與馬紹爾群島之間關係已持續很長一段時間，這並不是新鮮事，台灣在許多方面都有貢獻，不僅限於醫療領域，還包括農業和其他培訓項目，例如教授農業技術，他認為，這種關係對雙方都有很大好處。對於賴清德訪團來訪，David直呼，難以置信，能夠邀請到台灣的賴總統來訪，並參與人工智慧診所的開幕儀式，這是一件令人感到驚喜和感激的事。我國及台灣衛生中心協助馬久羅醫院成立「人工智慧暨遠距醫療中心」，配有眼科、耳鼻喉科及皮膚科等可攜式智慧設備，有助馬國護理師走訪偏遠地區及外島環礁，透過連線方式與馬久羅醫院或雙和醫院醫師進行遠端看診，並可透過人工智慧診斷病灶，及時對症下藥。