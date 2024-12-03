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▲賴清德收到店家所準備的手工藝品。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.3）

▲市集展示與台灣的園藝計畫。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.3）

總統賴清德出訪友邦馬紹爾群島，於當地時3日下午赴台灣駐馬國技術團市集，他在逛手工藝品攤、與媒體記者閒聊時，突然興致高昂、笑稱要送給隨行媒體手工藝品紀念，讓媒體相當驚喜。賴清德出訪太平洋友邦，中午抵達馬紹爾群島訪問，下午赴馬紹爾學院廣場視察台灣駐馬國技術團市集，該市集展出馬國觀光局、漁業局、農民、傳統作物、傳統作物加工品（如林投果威士忌、椰子肥皂及椰子油等）、手工藝品、技術團農產品等攤位，以及水耕蔬菜和仔豬展示區。賴清德下午抵達現場時，一一逛市集、仔細聆聽解說，在逛到威士忌攤子時，更小酌試飲當地風味，逛到手工藝品攤，則認真駐足、顯得相當有興趣。面對媒體詢問，會不會買給太太當禮物？總統有多買些嗎？賴清德笑回，「我送你們好了，你們挑一個，這幾天也辛苦了！」該市集為鼓勵馬國人民生產蔬果及畜產，不僅能為家庭成員取得豐富且均衡的各式營養，也可以透過糧食交易開拓多元收入，創造本土糧食生產的價值鏈，在健康與經濟方面帶給馬國人民更多可能性。目前台灣技術團人員除團長呂育銘外，另有畜牧技師1人、園藝技師2人、營養技師1人及園藝、獸醫及醫學外交替代役役男3人；重點計畫包括「畜牧擴展計畫」 (將於明年升級為「畜牧生產與衛生屠宰計畫」)，以及「運用農業生產促進營養均衡計畫」。呂育銘分享，2000年時他成為第一屆「外交替代役」役男，派駐我邦交國貝里斯1年8個月時間，之後就喜歡上農技團生活，加入國合會行列，隨後待過許多我邦交國，透過技術團工作，為國家拚外交、顧邦誼，包括太平洋斐濟、南美洲巴拉圭、加勒比海聖克里斯多福及尼維斯，接著就來到馬紹爾，從事技術團工作已經將近20年時間。呂育銘表示，目前國合會駐地計劃有兩項，其一是畜牧拓展計畫，協助當地生產小豬，轉由在地豬農飼養；其二是園藝計畫，協助耕種蔬菜供應當地高中，以及推動食農社團，搭配營養技師調整菜單、舉辦多元烹飪訓練課程等，目的是增加學生多元膳食、培養學生營養觀念。呂育銘舉例，過去就有學生從原本不知道什麼是茄子，到喜歡吃茄子料理，甚至會跟身旁的人加以推廣，就是相當成功的案例。呂育銘提到，從事技術團工作20年來，接觸過許多不同領域計畫，例如養殖漁業、資訊科技、公共衛生、環境保護、語言推廣、婦女賦權等，「我們都是複製台灣經驗，輸出到各個邦交國和友好國家」。