33歲的大聯盟日籍投手菊池雄星今年休賽季以3年97億日圓(約20億台幣)轉戰天使,引起熱議,不過更令人驚嘆地是,菊池雄星親自策劃耗時7年且全額負擔費用,在家鄉花卷市打造室內棒球設施「King of the Hill」在11月終於揭幕了,他眼中閃著光芒說道,「支持別人的夢想,不是很開心的事嗎?」菊池雄星和大谷翔平都是來自岩手縣的花卷東高校,當時高三的菊池雄星就被譽為10年來難得一見的天才投手,但他表達想挑戰大聯盟的願望後,卻遭到日本球界嚴厲批評,最終在記者會中落下不甘的淚水,投入日職選秀,9年後才赴美圓夢。「只是說出了自己的夢想,為什麼會這樣?」18歲的菊池雄星受了傷,那根刺一直留在他心中,「這就是為什麼我不告訴任何人我最想實現的目標。」所以他決定全力支持那些勇敢說出夢想的人,這座設施他「構思5年,著手設計2年」並自掏腰包建設。「King of the Hill」意指「投手丘上的王者」蘊含菊池雄星的滿滿心意,日本媒體《Number》長文介紹這座1400平方公尺的設施,處處可見大聯盟級的配備,包含分析投球和擊球數據的「TrackMan」、視線追蹤設備等,還有重訓室、桑拿房以及模仿大聯盟春訓基地設計的俱樂部空間,以及他個人收藏的簽名球、球棒等。菊池雄星笑說,雖然沒有藍鳥那麼頂級,但也借鏡了不少,希望在此訓練的人能見賢思齊,朝著目標前進,「我希望他們在一流的環境中訓練,也希望這裡成為日本最多大聯盟收藏物的地方。我覺得只要我能打造一個讓自己感到興奮的空間,那些從未接觸過大聯盟的人一定也會感到興奮。」「我的父親總是告訴我,即使你去了大聯盟,也不要忘記岩手縣。如果我沒有進入花卷東高校,我不會有今天的成就。」菊池雄星透露他進入大聯盟後,就有想建造此設施的想法,並要設立在母校附近,因為花捲是他第二個家。「K.O.H.」招收小學、中學生,希望能從基層培養日本棒球的未來之星,開幕時他也帶著他的兒子出席,一人投球、一人打擊,模樣相當溫馨可愛。當然作為專業的訓練基地,菊池雄星希望幫助職業選手,過去他在西武獅時,會在沖繩進行自主訓練,但訓練場和飯店、餐廳都有段距離,移動上耗時耗力,還所費不貲,不過在「K.O.H.」可以從早到晚進行訓練,還能用餐、盥洗、進行護理,甚至提供數據分析,「我特別希望那些正在煩惱的年輕職棒選手能來這裡,通過休賽季的調整,在春訓第一天就能展現自己。」